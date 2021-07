ASSE, RC Lens – INFO BUT ! Mercato : Sotoca chez les Verts, on en sait plus !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

C'est le site MSV Foot, souvent bien renseigné ces derniers temps, en particulier sur le RC Lens, qui a sorti l'info, ce midi : l'ASSE ferait partie avec le FC Metz des clubs intéressés par Florian Sotoca, l'attaquant du RCL.

Toutefois, selon nos informations, aucun contact n'a pour l'heure été établi entre les dirigeants stéphanois et les agents de l'ancien grenoblois. Si Claude Puel cherche toujours un n°9 pour renforcer son attaque, ainsi qu'un défenseur central, Sotoca (30 ans), auteur de 8 buts avec Lens pour sa première saison de L12, n'envisage pas de quitter les Sang et Or cet été. Il se plait beaucoup sous les autres de Franck Haise et est sous contrat au RCL jusqu'en 2023.

UPDATE: Metz et Saint-Étienne seraient les deux clubs de Ligue 1 intéressés par Florian Sotoca du Racing Club de Lens.



Des clubs de Ligue 2 seraient également intéressés par l’ancien de Grenoble et Montpellier entre autres. #FCMetz #ASSE #Ligue1UberEats https://t.co/3C0yqPtW8m pic.twitter.com/k5GWlwBi27 — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) July 26, 2021