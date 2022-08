ASSE, RC Lens – Mercato : le tarif est fixé pour Benjamin Bouchouari !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

En effet, l'espoir belgo-marocain passé par Bereven, Anderlecht, Genk, Mechelen, Willem II ou encore le Fortuna Sittard est encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec son club de deuxième division néerlandaise.

D'après les médias locaux, le Roda JC Kerkrade évaluerait le transfert de Benjamin Bouchouari à 750 000€. Une somme abordable pour les Sang et Or et pour les Verts si certaines ventes se concrétisent...