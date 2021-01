ASSE, RC Lens - Mercato : Puel cible le clone de Badé pour remplacer Fofana

L’ASSE va devoir mettre les bouchées doubles : le mercato ferme ses portes dimanche à minuit. Claude Puel est pourtant encore en attente de deux renforts, un attaquant et un défenseur central. Selon nos informations, l'ASSE ferait le forcing pour obtenir le prêt de Simon Deli. Le défenseur central ivoirien de 29 ans n'est plus titulaire au Club Bruges depuis le début de l'hiver et les Verts seraient proches d'un accord avec le champion de Belgique pour un prêt sec, sans option d'achat.

Bamba est déjà très suivi à l'étranger

Si l’affaire venait à capoter, peut-être Claude Puel miserait-il alors sur Axel Bamba (21 ans). Foot Mercato, qui fait le parallèle avec Loïc Badé, laisse entendre que le stoppeur du Paris FC pourrait faire un bond de la L2 vers la L1 tant son potentiel a tapé dans l’œil de l’ASSE. Son pourcentage de duels gagnés en un-contre-un impressionne notamment ceux qui le suivent, comme Wesley Fofana avant lui. La concurrence s’annonce néanmoins féroce sur ce dossier : l'Atalanta Bergame, Utrecht mais surtout le Feyenoord Rotterdam ont approché officiellement l'entourage du joueur formé au PFC, qui est d’ailleurs très attaché à lui. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Bamba est évalué à 800 000 euros par la plateforme Transfermarkt.