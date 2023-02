ASSE : Romeyer et Caiazzo ont un petit trésor de guerre, le Mercato l'a confirmé

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Comme révélé dans nos colonnes il y a deux mois, l'ASSE, qui a très peu investi ces dernières années sur le marché des transferts tout en encaissant beaucoup d'argent, présente une trésorerie positive. Il y aurait plus de 20 M€ en caisses. Mais les actionnaires rechigneraient à investir sur le sportif afin de conserver ce « trésor de guerre » pour les éventuels acheteurs. Comme pour leur dire : « certes il a y des dettes, mais il y a aussi de l'argent, pour compenser »...

Sadiq, c'était 2 M€

Le Mercato hivernal vient de montrer que les caisses étaient loin d'être vides du côté de L'Etrat. Sous l'influence de Roland Romeyer, apeuré par la menace d'une descente en N1, les dirigeants ont fait beaucoup d'efforts. L'arrivée de Gaëtan Charbonnier est de l'ordre de 900 000 € pour six mois, le transfert de Gautier Larsonneur a coûté 1,5 M€, et l'ASSE était prête à investir 2 M€ sur le jeune ailier ghanéen Ibrahim Sadiq, dont l'arrivée a capoté lors des dernières heures du marché. Pour rappel, l'Observatoire du Football (CIES) a publié il y a quelques jours le bilan net des transferts par club depuis 2018, une étude qui porte sur les 100 clubs les plus actifs sur les cinq dernières saisons. Un classement que domine Benfica avec un solde positif de 369 M€, devant Lille (308 M€) et l'Ajax (292 M€). Parmi les clubs français, Lyon est 2e avec 229 M€ de recettes nettes et l'ASSE 3e avec 110M€.