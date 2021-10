ASSE : Ruffier n’a rien oublié de son départ, sa vengeance sera terrible !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Que devient Stéphane Ruffier ? Début janvier, le gardien de 35 ans apprenait son licenciement de l’ASSE pour faute grave. Dans la foulée, Claude Puel s’était employé à justifier cette décision, aussi radicale que rarissime dans le monde du football. Depuis, Ruffier a rebondi à l’Aviron Bayonnais (N3) et s’occupe des jeunes du club de N3 mais n’a pas encore créé une académie de gardiens. Malgré tout, Ruffier n’a rien oublié de son histoire cabossée avec les Verts.

« Après une décennie sans tache, elle a fini salie par dix mois de bisbille avec Puel et un licenciement pour faute grave. Recordman du nombre de matches disputés dans l’élite sous le maillot stéphanois (383) devant Ivan Curkovic (303), Ruffier ne l’accepte pas. Jean-François Soucasse l’a vite compris, explique L’Équipe. Comme avec Ghislain Printant, le nouveau président exécutif de l’ASSE a tenté une conciliation à l’amiable. En vain. Ruffier entend être jugé et obtenir réparation auprès du tribunal des prud’hommes. »

Le quotidien sportif précise que la date du procès n’aurait pas encore été fixée, ni même le montant des réparations demandées pour préjudice moral et perte de chance professionnelle, notamment. Au regard de son salaire, estimé à 240 000 € brut mensuels, et du fait qu’il lui restait six mois de contrat, Ruffier devrait réclamer plusieurs millions d’euros à l’ASSE. Sa vengeance s’annonce don terrible... et juteuse.

