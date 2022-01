ASSE, Stade Rennais – Mercato : Genesio et Maurice ruinent les espoirs des Verts pour Guirassy

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Le Bilan de l'année 2021

Si l'ASSE s'est récemment lancé sur Serhou Guirassy (Stade Rennais) face à la complexité du dossier Jean-Philippe Mateta (24 ans), les Verts n'ont pas vraiment beaucoup de chances avec leurs pistes offensives.

En effet, comme Mateta avec les Eagles, Guirassy a signé une étonnante relance face aux Girondins de Bordeaux ce dimanche en signant un doublé quelques minutes après son entrée en jeu lors de la victoire 6-0 des siens.

Genesio et Maurice ferment la porte

En conférence de presse, Bruno Genesio en a profité pour clore le chapitre. S'il ouvre la porte à Matthis Abline (18 ans) dans le cadre d'un prêt en Ligue 2 au Havre, le technicien ne souhaite pas faire de même avec Guirassy en janvier. « La porte est fermée », explique le journaliste breton Thomas Rassouli, présent à la conférence de presse du technicien.

Une annonce en accord avec la position de Florian Maurice, qui s'est exprimé sur Twitch plus tôt dans la journée concernant le Mercato breton : «A priori on ne bougera pas, il faudrait vraiment qu’il y ait des évènements très particuliers pour qu’on soit amenés à bouger pendant ce mercato. Mis à part ceux partis à la CAN, qui vont revenir au maximum le 6 février, on ne bougera pas. Peut-être des prêts de jeunes joueurs d’ici la fin du mercato mais on est préparés par rapport à ça».

Pas question de s’enflammer pour Bruno #Genesio qui attend une confirmation de son équipe à Clermont. Romain #Salin absent car douleur à l’entraînement. Aucune volonté de se séparer de Serhou #Guirassy cet hiver, la porte est fermée. #SRFCFCGB pic.twitter.com/jtP5QdlmcQ — Thomas Rassouli (@ThomasRassouli) January 16, 2022