ASSE, Stade Rennais - Mercato : l'AEK Athènes veut Puel en plus de Da Silva !

On savait que l'AEK Athènes a fait de Damien Da Silva une priorité pour renforcer sa défense centrale la saison prochaine. En fin de contrat à Rennes, qui lui a soumis une proposition de prolongation qu'il a refusée, le joueur de 32 ans est tenté par l'aventure grecque. Le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi a annoncé mercredi que l'AEK faisait le forcing pour inciter Da Silva à signer chez lui. Mais ce n'est pas sa seule cible en France…

L'AEK Athènes veut finaliser les dossiers en dix jours

Le média Sportime, relayé par le site En Vert et Contre Tous, assure que l'AEK voudrait recruter Claude Puel ou Julien Stéphan pour diriger son équipe. Le premier est évidemment lié à l'AS Saint-Etienne jusqu'en juin 2022 alors que le second est libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais en février.

Pour mener à bien les négociations, les dirigeants de l'AEK auraient dépêché l'ancien défenseur du LOSC et de l'ASSE Stathis Tavlaridis. Le club jaune et noir se donne entre une semaine et dix jours pour finaliser les deux dossiers. Sachant que la Ligue 1 ne se termine que dans une semaine, pas sûr que Claude Puel ait l'envie de négocier entretemps. Pas sûr non plus qu'il veuille lâcher le projet stéphanois qu'il met en place depuis un an et demi…