ASSE, Stade Rennais - Mercato : l'un des agents de Niang se paye les Verts

Trois jours après que l'AS Saint-Etienne a annoncé via un communiqué qu'elle mettait un terme aux négociations avec le Stade Rennais et Mbaye Niang pour un prêt de l'attaquant, on commence à y voir un peu plus clair. L'ancien Milanais était d'accord pour rejoindre le Forez, les Rouge et Noir avaient accepté l'idée d'un prêt tout en prenant en charge une partie de salaire. Mais l'ASSE a justifié l'échec des négociations par l'intervention de plusieurs agents. En réalité, il semblerait que ces derniers aient tout fait pour que Niang… n'aille pas à Saint-Etienne.

"Une régression sportive"

Dans L'Equipe, l'un des deux représentants de Niang, Grégory Galabert, a confirmé cette information : "J’ai refusé de l’accompagner parce que je ne cautionnais pas ce choix. Mon associé non plus. Quand M’Baye m’a demandé ce que j’en pensais, pas plus tard que jeudi soir, je lui ai dit que c’était un mauvais choix pour la suite de sa carrière et une régression sportive. Je ne souhaitais pas être rémunéré dans une affaire que je ne cautionne pas. Quand je passe pour le mauvais garçon, c’est normal que ça m’affecte".

Il semblerait donc que, contrairement à ce que l'ASSE a expliqué, les agents de Mbaye Niang n'aient pas entraîné la fin des négociations. Le retard de l'attaquant à sa visite médicale du samedi après une nuit passée loin du Forez, si.