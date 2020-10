ASSE, Stade Rennais – Mercato : Le vrai-faux départ de M'Baye Niang fait encore débat chez les Verts

Jean-Loup, Ploërmel :

« Oui, je suis déçu car on avait absolument besoin d'un bon attaquant. J'apprécie Charles Abi, mais il est encore inexpérimenté. Depuis le départ de Robert Beric, même s'il ne jouait pas souvent, il nous manque un buteur efficace et malin. Face à des équipes qui vont nous attendre, on aurait eu besoin d'un Niang sur le front de l'attaque. »

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

« Déçu oui et non. D'un côté, je me dis qu'il était indispensable de recruter un avant-centre expérimenté du même profil que Niang. En revanche, son dossier a été très complexe. J'ai eu l'impression qu'il ne souhaitait pas réellement s'impliquer sous le maillot vert. Les propos de ses agents étaient presque intolérables. J'espère que lors du Mercato hivernal, on recrutera enfin un buteur d'expérience, qui fera grandir davantage l'équipe. »

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Je ne suis pas déçu car il venait à contrecœur à l'ASSE. L'ambition première de M'Baye Niang était de signer à l'Olympique de Marseille. Après, il a été très mal conseillé par ses agents, qui ont fait barrage à sa signature chez les Verts. Mais je ne suis pas certain que son attitude aurait été compatible avec la mentalité stéphanoise... »

Isaac, Marseille :

« Je suis très déçu. Il aurait été intéressant de le voir évoluer au sein de ce jeune effectif. C'est quand même un attaquant qui a inscrit plus de 10 buts lors des deux dernières saisons en Ligue 1 avec Rennes. C'était nécessaire de recruter un buteur et il n'est pas arrivé... La saison risque encore d'être longue. »

Thomas, Valence :

« Pas forcément pour M'Baye Niang, mais surtout parce qu'aucun avant-centre n'est arrivé. Et ça devait être la priorité ! Je rappelle quand même qu'Abi, c'est 0 but en L1 la saison passée. Krasso n'a pas énormément de temps de jeu, il arrive de N2, donc il faut lui laisser un temps d'adaptation. Ce n'est pas possible de faire une saison entière avec Nordin ou Hamouma en pointe ! On ne pourra jamais être ambitieux sans un buteur de qualité. »

Pascal, Chomérac :

« Comment pourrait-on être déçu de son arrivée avortée ? C'est un bon joueur, indéniablement, mais il n'avait pas la motivation de jouer chez nous. Et un joueur qui n'est pas investi à 100%, on n'en veut pas à l'ASSE ! Je pense qu'il faut faire confiance à Abi, lorsqu'il reviendra de blessure. On doit miser sur lui cette saison. Khazri pourrait être aussi une option. En tout cas, ce sera toujours mieux qu'un attaquant qui serait arrivé par défaut... »

Jérémy, Beauchastel :

« Je suis content qu'il ne soit pas venu. Son premier choix n'était pas de venir à l'ASSE. On doit faire confiance à Charles Abi, même si je pense qu'il va quand même falloir recruter un buteur cet hiver. »