Proche de rejoindre l'AS Saint-Etienne en prêt au début du mois d'octobre, M'Baye Niang (25 ans) ne s'est toujours pas réinscrit dans la concurrence au Stade Rennais. Depuis son départ avorté par l'entremise de ses ex conseillers, le Sénégalais n'a fait aucune apparition dans le groupe de Julien Stéphan et, malgré les nombreuses absences annoncées ce samedi (17 heures) pour le match des Rouge et Noir face au Stade Brestois, ce n'est pas pour tout de suite.

Un pépin physique qui dure ?

Dans son édition du jour, L'Equipe a donné des nouvelles de Niang. Légèrement blessé à son départ pour le Forez, l'intéressé n'est toujours pas prêt à revenir. Alors que la presse italienne évoque un possible retour en Italie dès janvier, le quotidien sportif évoque de son côté un joueur « toujours en phase de reprise et pas prêt à rejouer » immédiatement avec le Stade Rennais.

En conséquences, c'est Adrien Hunou qui devrait occuper le rôle d'avant-centre face au Stade Brestois afin de permettre à Serhou Guirassy de souffler un peu et d'arriver frais pour le choc face à Chelsea à Stamford Bridge mercredi prochain...