ASSE, Stade Rennais - Mercato : Olympiakos a fait un autre choix que Bouanga et Del Castillo

Très actif sur le marché des transferts, l'Olympiakos Le Pirée voudrait, malgré son titre de champion de Grèce, remodeler son équipe. Notamment son attaque. Pour le poste d'ailier droit, les dirigeants athéniens avaient deux joueurs de Ligue 1 dans leur viseur : Denis Bouanga et Romain Del Castillo. Le Stéphanois était annoncé trop cher mais l'Olympiakos avait un atout dans sa manche avec Pape Cissé, défenseur central sénégalais ayant réussi six bons mois en prêt chez les Verts.

Un transfert de l'ordre de 3 M€

Bouanga trop cher, les Grecs se sont ensuite rabattus sur Romain Del Castillo, à qui Florian Maurice a dit qu'il serait préférable pour lui qu'il quitte le Stade Rennais s'il veut jouer la saison prochaine. Mais finalement, ça ne devrait être ni l'un ni l'autre. En effet, la presse grecque fait état d'un accord quasi trouvé entre le champion hellène et Galatasaray pour Sofiane Feghouli.

Le Cim Bom s'est fait prêter Henry Onyekuru par Monaco lors de la saison écoulée et il veut le transférer définitivement. Avec cette arrivée, le temps de jeu de Feghouli serait réduit à la portion congrue. L'offre de l'Olympiakos tombe donc à pic pour l'ancien Grenoblois, désormais âgé de 31 ans. L'indemnité de transfert devrait tourner aux alentours de 3 M€. Feghouli chez les Rouge et Blanc, c'est donc la fin des pistes Bouanga et Del Castillo en Grèce.

