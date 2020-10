ASSE, Stade Rennais - Mercato : Puel a tenté un joker au LOSC pour oublier M’Baye Niang !

L’ASSE n’a pas manqué d’idées en fin de mercato. Outre la signature d’un défenseur central grec inconnu au bataillon, les Verts ont lancé des discussions poussées avec Arsenal pour un retour de William Saliba en prêt en négociant en parallèle l’arrivée dans le Forez de M’Baye Niang. Les deux opérations ont capoté, pour diverses raisons, mais elles témoignent d’une vraie volonté du club forézien d’étoffer le groupe de Claude Puel.

On le voit aujourd’hui, l’effectif de l’ASSE souffre de profondeur, notamment avec des joueurs aguerris. Même le sage Loïc Perrin l’a récemment fait remarquer après la quatrième consécutive des Verts ce week-end. Afin d’oublier l’échec Niang avec le Stade Rennais, Puel ne s’est pas découragé pour autant. Dans L’Équipe du jour, on apprend ainsi que l’ASSE a tenté Timothy Weah au LOSC !

L'ASSE a pris des renseignements sur Weah

« Les prises d’informations tardives venues de Schalke 04 et de Saint-Étienne (comme joker après l’échec de la piste M’Baye Niang), à la recherche d’un prêt, ne sont pas allées plus loin », peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Le fils du grand George passe son temps à l’infirmerie du LOSC depuis son arrivée dans le Nord en 2019 et n'est pas le choix numéro 1 de Christophe Galtier en attaque.