ASSE, Stade Rennais – Mercato : Stéphan a tenté un dernier coup pour détourner Niang des Verts !

Si l'arrivée de M'Baye Niang (Stade Rennais, 25 ans) en prêt à l'AS Saint-Etienne ne semble plus être qu'une question d'heures, celle-ci a été différée par l'entremise des deux anciens agents du Sénégalais, lesquels, toujours sous contrat, réclament une commission sur ce mouvement de dernière minute.

Une fois ce dernier nœud résolu, Niang doit théoriquement s'engager pour un an, sur la base d'un prêt sec, avec les Verts. Un deal qui pourrait même intervenir dès ce samedi matin selon L'Equipe. Côté Rennais, on a pourtant tenté de freiner l'ancien buteur du Torino dans sa démarche.

« On a eu une vraie discussion qui me fait penser qu'il n'était pas tout à fait sûr de lui »

Hier, en marge de la victoire de Rennes sur Lorient en amical (2-0), Julien Stéphan a confirmé avoir appelé M'Baye Niang hier matin pour le freiner dans sa démarche de quitter le club : « C'est un buteur sur lequel je compte, à condition de respecter les règles du jeu qui sont le respect de la concurrence et un retour dans le projet (…) On a eu une vraie discussion qui me fait penser qu'il n'était pas tout à fait sûr de lui. Je n'en sais pas plus aujourd'hui (hier). Je n'ai pas à être optimiste ou pessimiste, en vérité. Il prendra la décision qui lui semblera la meilleure ».

Malgré ce coup de fil, la décision de M'Baye Niang semble prise...