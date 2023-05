ASSE, Stade Rennais - Mercato : M'Vila de retour en France ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

En fin de contrat en juin prochain avec l'Olympiakos, Yann M'Vila sera libre comme l'air cet été. Mais alors qu'il n'a pas encore décidé de son avenir, l'ancien milieu de terrain de l'ASSE et du Stade Rennais n'a pas fermé la porte à un retour en France, dans un entretien accordé à Goal.

"Un retour en France ? Pourquoi pas !"

"Un retour en France ? Pourquoi pas ! Je sais que j’ai énormément à donner. Pour certains, l'âge est tabou mais quand tu regardes Luka Modric, Toni Kroos, qui a mon âge, et qui sont plus en forme que certains jeunes, on ne devrait pas parler d’âge. Comme me l’a dit Frédéric Antonetti, tout part du terrain et revient au terrain", a répondu l'ex-international français (22 sélections) avant de poursuivre. "Aujourd’hui, je veux un challenge, je suis animé par ça et je suis prêt à donner beaucoup plus que ce que les gens peuvent imaginer pour vivre ça. Quand j’arrive dans un club je donne tout pour ce club. Je n’ai sûrement pas toujours été bon mais je n’ai jamais triché."

EXCLU - Et si Yann M'Vila était l'une des bonnes idées du mercato à venir. En fin de contrat avec l'Olympiakos, le milieu est à la recherche d'un "challenge" et pourquoi pas d'une Coupe d'Europe. Pour @GoalFrance, il parle de ses souhaits pour son futur. https://t.co/1lzQGfUfPh — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) May 29, 2023

