ASSE : un ancien produit des Verts rêve de l’OL

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

De nombreux joueurs formés à l’ASSE gardent le club dans leur cœur et vouent un amour fou à leur club de formation. Signer chez un rival apparaît comme impossible pour plusieurs d’entre eux, mais pas pour tous. Un ancien joueur formé chez les Verts se verrait bien à l’OL.

Yahya Nadrani, formé à l’ASSE s’est confié sur son avenir à RTBF : « Pourquoi pas revenir un jour à Geoffroy-Guichard ? Si un jour j'ai une offre de Lyon, je ne sais pas si je signe ! Il ne faut jamais dire non, l'OL ça reste quand même un club extraordinaire en France. Dire non, ce serait difficile, même si je suis un Stéphanois de naissance. Mais bon, je n'ai pas eu ma chance là-bas, je ne suis pas pieds et poings liés à Geoffroy-Guichard. J'ai un énorme respect pour les supporters, mais si Lyon vient demain avec une bonne proposition, pourquoi pas. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LE GRAND BLUFF ! 🤥

Le dossier de la vente du club, qui est au point mort, présente de nombreuses zones d'ombre.On en vient même à se demander s'il existe réellement...

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/67briIKXf2 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) March 15, 2022

Pour résumer ​Alors que le mercato estival ouvre ses portes dans plusieurs mois, un ancien joueur de l’ASSE ne ferme pas la porte à une arrivée chez le rival lyonnais.

Yahya Nadrani affirme qu'il ne faut jamais dire jamais et que Lyon est un grand club français à qui il est dur de dire non.

Adam Duarte

Rédacteur