ASSE : un cadre de Puel se mouille sur la fin du Mercato des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Mahdi Camara évoqué en Angleterre, Zaydou Youssouf dans le viseur de Naples, Denis Bouanga qui intéresse toujours des clubs à l'étranger (notamment Villarreal), Lucas Gourna-Douath qui pourrait faire l'objet d'une grosse vente... Les dernières heures du Mercato de l'ASSE ne seront pas seulement rythmées par la très hypothétique arrivée d'un buteur.

Kolo : « Je pense que personne ne partira »

En conférence de presse, Timothée Kolodziejczak a été questionné sur l'éventualité d'une fin de Mercato animée dans le Forez... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'un des rares vétérans de l'ASSE n'est pas persuadé d'une grosse animation d'ici à mardi soir.

« Avec le Covid, il n’y a pas trop de mercato. On bosse sereinement, après si quelqu’un doit venir c’est pour apporter un plus dans le groupe. On sait néanmoins que c'est compliqué en ce moment. Je pense que personne ne partira, le groupe est bien et vit bien. Après, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Le groupe depuis l'année dernière n'a pas trop changé donc ce serait bien qu'il reste comme ça », a glissé l'ancien joueur de l'OL, de Nice, de Séville ou encore des Tigres.