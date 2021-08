ASSE - Mercato : un numéro 9 pisté par Claude Puel ne viendra pas, un indésirable du FC Nantes pour le remplacer ? (officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Caleb Ekuban ne viendra pas dans le Forez ! L’attaquant Ghanéen a signé un contrat de 3 ans au Genoa. Le buteur auteur de 11 buts et 4 passes décisives la saison passée avait pourtant pisté par l’ASSE.

Trabzonspor intéressé par Kalifa Coulibaly pour le remplacer

Selon les informations du média turc fanatik, le club de Trabzonspor penserait à Kalifa Coulibaly pour le remplacer. Le joueur ne possède plus qu’un an de contrat à Nantes et pourrait être vendu en cas de bonne offre. Affaire à suivre.