ASSE : une petite excentricité a brisé l’élan de Wesley Fofana à Leicester

Wesley Fofana laissera d’éternels regrets à l’ASSE. Si les dirigeants des Verts ont fait le travail en vendant leur défenseur central 40 millions d’euros (avec bonus) à Leicester au mercato, ils auraient pu faire encore grimper les enchères. Ils se sont arrêtés à temps. Depuis, Fofana (19 ans) donne raison aux Foxes d’avoir miser sur lui tant il semble avoir déjà pris ses marques en Premier League.

Si ses débuts ont été très prometteurs, le natif de Marseille connaît un léger passage à vide depuis quelques matches. Lundi, il n’a par exemple pas été exempt de tout reproche lors de la défaite contre Fulham en jouant mal un hors-jeu sur l’ouverture du score (1-2).

Un Fofana blond ne vaut pas l'ancien

Puisque la Twittosphère ne laisse rien passer, celle-ci a repéré que le début des galères pour l’ancien Vert avait commencé avec sa nouvelle couleur de cheveux ! Un Fofana péroxydé vaut ainsi deux défaites, et un nul quand un Fofana aux cheveux naturels rapportait six victoires et une seule défaite à Leicester. Les dirigeants de l’ASSE peuvent officiellement remercier les salons de coiffure stéphanois de leur inaction sur ce coup.