FC Barcelone, ASSE – Mercato : Todibo file à l'OGC Nice, les détails de l'opération

Convoité par l'ASSE et plusieurs clubs italiens dont Parme et la Lazio, Jean-Clair Todibo quitte le FC Barcelone pour rejoindre Nice. L'ancien toulousain était en manque de temps de jeu à Benfica où le Barça l'avait prêté l'été dernier. Son prêt à Nice est assorti d'une option d'achat de 8,5 millions d'euros, plus 7 millions en variables, indique le Barça.