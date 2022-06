FC Nantes, ASSE, LOSC - Mercato : une tendance se confirme pour Rémy Cabella

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Cité à l'ASSE, au LOSC ou encore au FC Nantes ces derniers mois avant qu'il n'opte finalement pour un contrat court (2 mois) au MHSC à son retour de Russie, Rémy Cabella (32 ans) n'a toujours pas rempilé avec le club héraultais.

S'il y avait initialement la promesse d'un bail de deux années supplémentaires (2024), l'ancien milieu offensif de l'OM et des Verts tarde à accepter la proposition de son président Laurent Nicollin.

Selon le journaliste Cédric Drouet, proche du MHSC, la tendance serait même clairement à un départ de Cabella, lequel commence à nouveau à regarder vers l'étranger (Italie). Un rapprochement entre les positions de Montpellier et du joueur est intervenue ces derniers jours mais on est encore à 70-30 en faveur d'un départ.

Non seulement, certains décideurs ne sont pas convaincus à 100% du besoin de faire signer Cabella mais le principal intéressé se pose aussi des questions d'ordre... tactique. En effet, avec la prolongation de Téji Savanier, Rémy Cabella se retrouve propulsé vers l'aile du 4-2-3-1 d'Olivier Dall'Oglio. Une situation qui dérange l'international tricolore (4 sélections), lequel envisage plutôt de poursuivre sa carrière dans l'axe.

Pour compléter les position se sont plus réchauffées que y a quinze jours ou j aurais dit : “À 99%, c est mort”. Aujourd’hui j irais plus sur du 30/70. Mais c est beaucoup 70... et pas tout le monde convaincu à 100%. Quand tout le monde dit “oui ! Mais...”... c est compliqué