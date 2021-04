ASSE - Mercato : Fofana soulève un terrible désaveu pour Puel

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à Bordeaux

À la fin du dernier mercato estival, l'ASSE a été contrainte de vendre Wesley Fofana à Leicester. Depuis, les Verts ont connu beaucoup de difficulté en Ligue 1. Proche du maintien, grâce à son succès face à Nîmes et aux Girondins, le club du Forez a limité la casse.

Au micro de Canal +, Wesley Fofana est revenu sur les raisons de son départ de l'ASSE : "J’avais discuté avec lui avant de venir, quand on était en négociation entre Leicester et l’ASSE. Directement, j’avais adhéré au projet, je voulais venir. Il m’avait parlé de façon cash, il m’avait clairement dit les choses, que j’étais un jeune joueur, qu’il me voulait et qu’il voulait me faire grandir, qu’il n’allait pas me faire de cadeau et que c’était à moi de prendre ma place. Ici, il est tout le temps derrière moi. On va dire que c’est un papa poule."

Un fort désaveu pour Claude Puel, ex-coach de Leicester, qui n'a pas su trouver les mots, à contrario de Rodgers, pour convaincre l'international Espoir français.