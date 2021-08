ASSE – Mercato : un ancien flop des Girondins pour succéder à Ekuban

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Andreas Cornelius n'avait pas réussi à s'imposer aux Girondins. L'attaquant n'avait fait qu'un passage éclair au FCGB où il avait inscrit 3 buts en 29 apparitions avec le maillot au scapulaire. Mais depuis qu'il a quitté Bordeaux, le géant danois (1,93m) s'est refait une santé. Enfin, un peu... S'il avait inscrit 12 buts en 2019-20 avec Parme, Cornelius (28 ans) a été beaucoup plus en difficulté la saison passé (1 but seulement), à l'image de son club, relégué en Serie B.

Mais l'attaquant a trouvé un nouveau point de chute. Direction la Turquie, où il va évoluer à Trabzonspor. Le club turc a officialisé son arrivée, jusqu'en 2025. Pour un transfert de 5 M€. Le Danois remplacera le Ghanéen Caleb Ekuban, un temps pisté par l'ASSE, qui s'est engagé la semaine passée avec le Genoa.

Official announcement is coming for Andreas #Cornelius to #Trabzonspor from #Parma for €5M. Contract until 2025 (€2M/year). #transfers https://t.co/DDaLewZNIR pic.twitter.com/0vOguKVpTc