ASSE – Mercato : la Turquie s’enflamme pour Mostafa Mohamed, qui ne regrette pas les Verts

Il était la cible numéro un de Claude Puel. Avant de finaliser Anthony Modeste en prêt, l’ASSE a lancé plusieurs assauts pour signer Mostafa Mohamed. Mais, devant l’intransigeance de Zamalek, les Verts ont renoncé. En prêt, le buteur égyptien a rejoint Galatasaray. Chez le géant turc, l’intéressé ne regrette pas son choix : « Je n’ai ressenti aucune différence, j’ai juste l’impression d’être dans ma deuxième maison. Je remercie les fans pour leur soutien et leur amour pour moi et le club. J’ai ressenti le même amour que j’ai trouvé à Zamalek, c’est ce qui m’a le plus encouragé. »

Puis, le goaleador en a profité pour rendre hommage à Fatih Terim, son coach : « Je suis heureux d’être avec une nouvelle famille et je remercie tous ceux qui ont contribué à mon transfert ici, que ce soit le président du club, les officiels ou Fatih Terim. »

Auteur de trois buts en trois rencontres, Mostafa Mohamed a convaincu tout son monde. Fatih Terim s’est montré élogieux envers sa pépite : « Je pense que Mostafa Mohamed peut marquer tout le temps. Il nous rend heureux depuis que nous l’avons. Il marque beaucoup de buts. » De quoi laisser des regrets à l’ASSE.