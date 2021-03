ASSE – Mercato : les Verts pourraient gratter un gros chèque inattendu

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’été dernier, pour renflouer les caisses, l’ASSE a vendu Franck Honorat au Stade Brestois. Depuis l’ailier, sur lequel Puel ne comptait pas, réalise une belle saison avec des statistiques surprenantes.

Depuis, les clubs de Ligue 1 connaissent une crise profonde. Après la crise économie, le fiasco Mediapro a creusé les déficits des entités. Ce jeudi, dans le Télégramme, Pascal Robert, directeur général du Stade Brestois, a fait le point sur les finances du club : « On devrait être environ à moins dix, moins douze millions d'euros par rapport ce qui était prévu. »

Forcément, des ventes seront à prévoir. En plus de Faivre, Honorat possède une belle côte. Surtout, en bon gestionnaire, l’ASSE a glissé une clause dans l’affaire. Les Verts percevront 20 % sur une revente du natif de Toulon. Surtout, malgré la crise, le Stade Brestois ne fera pas de cadeaux pour ses joueurs : « Cela fait partie des hypothèses de vendre, avoue Robert. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, souligne Pascal Robert. Mais cela dépendra du marché, des opportunités. Et on ne bradera pas. » Un chèque qui soulagerait un peu les finances vertes.