PSG, ASSE - Mercato : Messi a donné à Ghoulam une piste pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C’est ce samedi que l’Inter Miami a officialisé l’arrivée de Lionel Messi (36 ans) en Floride. L’ancien crack du PSG et du FC Barcelone a signé un contrat juteux jusqu’en juin 2025 et pourrait voir débarquer un certain Faouzi Ghoulam (32 ans) prochainement.

Ghoulam a des touches en MLS

« Faouzi Ghoulam a des touches en MLS mais se donne le temps de la réflexion, affirme Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Bon élément tant sur le plan sportif que dans la vie d’un vestiaire. » Libre depuis la relégation du SCO d’Angers en Ligue 2 en fin de saison, l’ancien latéral gauche de l’ASSE pourrait donc tenter une dernière pige dans le sillage de Messi. Il y a pire comme éventuelle fin de carrière.

.@GhoulamFaouzi a des touches en MLS mais se donne le temps de la réflexion !!



Bon élément tant sur le plan sportif que ds la vie d’un vestiaire. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 15, 2023

Podcast Men's Up Life