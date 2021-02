ASSE - Mercato : Puel confirme pour Krasso, les Verts à fond sur Niang ?

La fin du mercato risque d'être animé du côte de l'ASSE. Après le succès des Verts à Nice, Claude Puel a confirmé le départ de Jean-Phillipe Krasso. Arrivé l'été dernier d'Épinal, le buteur devrait s'engager avec Le Mans (National) avant la fermeture du marché des transferts : "Normalement ça va se faire. Ce sera bien pour "Jipé" qui a progressé et qui a appris beaucoup de choses. Le but maintenant c'est de gagner du temps de jeu et de mettre ça en application."

Le Castrais a expliqué que la covid-19 avait changé les plans de Krasso : "On n'en parle pas beaucoup mais le fait de vivre cette pandémie, ce confinement, on a un trou dans notre formation. On a des jeunes joueurs qui sont souvent remplaçants, leur permettre de jouer avec la réserve n'est pas possible. C'est un problème pour nos gamins. Si "Jipé" a la possibilité de jouer en National et de mettre en pratique ce qu'il a pu apprendre sur ces 6 mois c'est très bien. On regardera comment il évolue, c'est aussi un jeune joueur qui passe de la N2 aux professionnels comme beaucoup de nos joueurs qui passent des U19 aux pros. Il y a beaucoup d'attente, souvent trop autour d'eux."

Mbaye Niang pour oublier Mostafa Mohamed ?

Déjà à la recherche d'un buteur, l'ASSE va forcément s'activer pour renforcer le front de son attaque. Après l'échec Mostafa Mohamed, les Verts pourraient activer une vieille piste... Selon le 10 Sport, le club du Forez s'activerait pour finaliser la venue de Mbaye Niang en prêt. En septembre dernier, le buteur du Stade Rennais était tout proche de s'engager en qualité de joker avec les pensionnaires de Geoffroy Guichard. Mais, au final, le Sénégalais s'était rétracté et avait décidé de rester en Bretagne. Affaire à suivre...