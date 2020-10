Real Madrid, Girondins - Mercato : Monchi donne une leçon à Puel et l'ASSE avec Koundé

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur les rumeurs Fofana et Bouanga

Après un long feuilleton, l'AS Saint-Etienne a fini par vendre son défenseur central Wesley Fofana (19 ans) à Leicester moyennant 35 M€ plus 5 M€ de bonus. Un transfert qui a fait des vagues dans le Forez car Claude Puel a d'abord refusé de céder son joueur, arguant qu'il vaudra plus cher dans un an. Mais la situation financière des Verts l'a contraint à revoir sa position. Au même moment, à 1600 kilomètres de Saint-Etienne, le FC Séville vivait la même situation avec Jules Koundé. Mais le tenant de l'Europa League a réagi différemment…

Deux grandes différences entre les cas Koundé et Fofana

Recruté l'été dernier aux Girondins de Bordeaux moyennant 25 M€, Jules Koundé a réalisé une excellente saison 2019/20, impressionnant les Espagnols par son adaptation express, ses qualités physiques hors normes et sa relance sûre. Si bien que le FC Séville a reçu une offre de 55 M€ durant l'été, certainement en provenance du Real Madrid, où Zinédine Zidane l'apprécie beaucoup.

Mais le directeur sportif du FCS, Monchi, a préféré refuser, expliquant sur la chaîne de son club : "Si vous parvenez à conserver vos joueurs, c'est mieux pour l'équipe. Mais ce n'était pas une volonté forte de notre part. Tous les clubs vendent. Cinquante-cinq millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, surtout à l'heure actuelle, mais nous avons estimé que Jules Koundé possède une marge de progression. En conséquence, ce n'était pas le moment opportun pour le vendre. Cela nous a beaucoup aidé qu'il comprenne cela et qu'il décide de rester". Voilà deux grandes différences entre les cas Koundé et Fofana : d'abord, l'ancien Girondin était prêt à rester alors que l'ex-Stéphanois voulait partir ; ensuite, le FC Séville a des finances saines alors que l'ASSE doit rembourser ses emprunts.