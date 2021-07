Stade Rennais, ASSE, OL - Mercato : la vérité éclate sur Clément Grenier

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Clément Grenier à l’ASSE, la rumeur en a fait rire jaune plus d’un ces derniers jours. Et pour cause... Même s’il a été laissé libre par le Stade Rennais et que Claude Puel a déjà tenté de le faire venir à l’OGC Nice en 2012, le milieu de 30 ans traîne un passé à l’OL en opposition frontale avec les Verts.

Le douloureux épisode Anthony Mounier est là pour rappeler que les deux ne font jamais vraiment bon ménage. Du coup, forcément, voir Grenier démentir en personne cette rumeur n’a surpris personne, l’intéressé voulant sans doute couper court à tout début d’ennuis ou représailles en tout genre.

En parallèle, on apprend aussi et surtout que l’ancien milieu de l’AS Rome a des courtisans à l’étranger. « En fin de contrat avec Rennes, Clément Grenier dispose d’un intérêt d’Al Rayyan (Qatar) mais aussi de l’Olympiakos, avec qui les discussions sont en cours », a glissé l’ancien journaliste du Parisien Marc Mechenoua. Des pistes qui semblent plus fiables que celle menant à l’ASSE.

En fin de contrat avec Rennes, Clément Grenier dispose d’un intérêt d’Al Rayyan (Qatar) mais aussi de l’Olympiakos, avec qui les discussions sont en cours. #mercato — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 6, 2021