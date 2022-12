ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Après Charbonnier, il faut un gardien »

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

« L'arrivée de Gaëtan Charbonnier à l'ASSE est un très bon coup pour la Ligue 2. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Comme je l'ai toujours dit : pour remonter en Ligue 1, il faut un bon gardien, une bonne défense et surtout un buteur. Par le passé, Charbonnier a prouvé qu'il avait le profil pour faire remonter les équipes. Il l'a fait avec Brest et Auxerre. C'est quelqu'un qui allie la puissance, une bonne technique et qui peut aussi avoir des statistiques. Avec ses qualités de point d'appui, il devrait permettre à Saint-Etienne de sauver sa saison.

« Il faudrait un portier expérimenté »

Maintenant l'arrivée de Gaëtan Charbonnier ne doit pas être le seul renfort de l'hiver à l'ASSE. Cette première recrue est un bon début dans le Mercato des Verts. Cette arrivée doit au moins s'accompagner de celle d'un gardien de but. Aujourd'hui, Sainté est fragilisé sur ce poste. C'est même tellement le cas que Laurent Batlles a dernièrement testé le sénégalais Fall. Il faudrait un portier expérimenté, le pendant de Gaëtan Charbonnier de l'autre côté du terrain pour les Verts. C'est la condition sine-qua-none pour quitter le fond du trou. On a vraiment besoin de quelqu'un pour se rassurer en défense.

« Je pense que Laurent Batlles a suffisamment pioché à Troyes »

Un Gauthier Gallon ? Un Gauthier Larsonneur ? Un autre gardien ? Je pense que Laurent Batlles a suffisamment pioché à Troyes... Il y a quand même d'autres portiers disponibles que celui qui s'est fait chiper sa place de numéro 1 à l'ESTAC ! Alors oui, le coach connait Gauthier Gallon et il est sans doute disponible. Les premières expériences des anciens Troyens (Giraudon, Chambost) n'ont pas fait d'étincelles jusqu'à présent. Pour moi, l'ASSE doit se tourner vers d'autres gardiens. Même si Gallon peut être bon pour la Ligue 2, je n'ai pas trop envie de voir le club tenter un nouveau pari dans l'Aube... »