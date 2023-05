ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « C'est dur de parler de coup de mou »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« Samedi, l'ASSE a ramené un point de Rodez (1-1). Aux yeux des observateurs, les Verts marquent le pas en Ligue 2. C'est dur de parler de coup de mou ou d'une équipe qui tourne au ralenti quand on ne compte qu'une défaite lors des 12 derniers matchs. Comptablement, il est vrai que ça fait un point en deux matchs mais je reste sur la thèse de l'accident sur le match de Metz. Concernant Rodez, je ne considère pas ça comme une contreperformance. Sur le papier, Saint-Etienne est plus fort mais les Ruthénois restaient sur une vraie bonne série depuis deux mois. Saint-Etienne a un peu ralenti la cadence mais cela reste un bon point à l'extérieur.

« Il y a peut-être une décompression inconsciente »

Aujourd'hui, il y a peut-être une légère déconcentration depuis que le maintien est acquis. Je ne pense pas que ce soit volontaire. Sur les dernières semaines, l'ASSE s'était fixée le challenge de rester invaincue le plus longtemps possible. Le match de Metz a mis fin à cet objectif. Peut-être que, depuis, il y a une décompression inconsciente du fait d'être un peu en roue libre mais je reste persuadé que cette équipe gagnera encore des matchs d'ici à la fin du championnat.

Sans les trois points de retenu en début de saison, Saint-Etienne serait aujourd'hui huitième. Je pense que c'est la vraie place des Verts si l'on prend la globalité de la saison. La réception de Guingamp dans le Chaudron sera l'occasion de déjà pouvoir rebasculer dans la première partie du classement. Ce match s'annonce d'ailleurs plus serein que le précédent car cette fois-ci aucun joueur de l'EAG n'ira provoquer le Kop s'il vient à marquer comme l'a fait Georges Mikautadze avec Metz...

Pour revenir au match de samedi, il y avait matière à mieux sans doute. Rodez a ouvert le score sur un penalty obtenu en contre et Saint-Etienne a su réagir en égalisant sur la fin grâce à Kader Bamba. C'est ce que je préfère retenir même si ça fait quelques matchs que certains sont un peu en dedans et ont besoin de retrouver un second souffle. Je pense notamment à Benjamin Bouchouari – qui déçoit un peu au milieu de terrain - ou, à un degré moindre, à Jean-Philippe Krasso. Pour le Marocain, on peut aussi mettre ce coup de mou sur le compte de la jeunesse et des premières sollicitations en vue du Mercato d'été.

« Si ça ne tenait qu'à moi, je garderais tout le monde »

Dans un constat, il faut aussi tirer les enseignements positifs et, du match de Rodez, j'ai aussi envie de retenir la bonne performance de Gautier Larsonneur, qui a bien réagi après l'accident messin. Sur la fin de match, on préserve ce point grâce à l'ancien Valenciennois qui confirme qu'on pourra compter sur lui à l'avenir et qu'il est l'un des éléments essentiels du club. Avec qui à ses côtés ?

Désormais, il faut gérer les cas des joueurs en fin de contrat et en fin de prêt. Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou ne sont pas les seuls dossiers chauds. Je pense aussi à Mathieu Cafaro ou à Kader Bamba, eux aussi en fin de prêt, ou à Gaëtan Charbonnier, qui reviendra de blessure cet été. Si ça ne tenait qu'à moi, je garderais tout le monde. Quand une équipe se crée une ambiance de travail et obtient des résultats, il ne faut pas aller tout bouleverser. Je ne sais pas dans quelle mesure ce que je demande est possible mais c'est le premier bon Mercato d'une équipe : la stabilité. Alors oui, ce sont des efforts financiers pour le club mais il faut savoir ce qu'on veut... La vie est faite de prise de risques. L'ASSE sera remboursé de son risque en cas de montée en Ligue 1 à l'horizon 2024 ».

Pour résumer Si l'ASSE n'a pris qu'un point en deux matchs de Ligue 2 depuis son maintien mathématiquement acquis, Denis Balbir refuse de parler de contreperformance sur le terrain de Rodez, une équipe qui tourne fort actuellement. Notre consultant revient aussi sur les joueurs à sécuriser de l'effectif.

Alexandre Corboz

Rédacteur