ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Covid, penalty et arbitrage... Beaucoup de choses contre les Verts »

« Dimanche, l'ASSE a perdu à Strasbourg (0-1) et on peut regretter que le match se soit tenu malgré la présence de 18 cas de Covid-19 dans l'effectif et dans le staff des Verts. Pour moi, il y a un vrai manque d'équité sportive. Autant quand il y a des blessés et des suspensions, ce sont des impondérables inhérents au sport. Autant là c'est quand même particulier. Je me demande comment la Commission des compétitions de la LFP a pu autorisé ce match avec autant d'absents...

Si on veut rester positif, on peut toujours se dire que ce match RC Strasbourg – ASSE a permis de voir à l'oeuvre la prometteuse jeunesse stéphanoise. Les jeunes qui étaient titulaires, ceux qui sont rentrés à la fin, tous ont mis beaucoup d'implications. Il y a un vrai état d'esprit et du talent. Evidemment, tout cela est perfectible et ne tiendrait pas la route tous les week-ends en Ligue 1 mais, ponctuellement, pour dépanner, il y a de la réserve.

« Je ne crois pas que cette équipe soit taillée pour gérer la peur »

A la Meinau, Sainté a perdu 1-0. Comme contre Nîmes, Sainté a manqué un penalty à un moment-clé du match. C'est très embêtant car ce sont des points capitaux face à des adversaires directs au maintien. J'ai une pensée pour Ryad Boudebouz qui a manqué ces deux penaltys mais cela montre aussi que même avec de l'expérience, on peut avoir une certaine fragilité dans des moments importants. Quand en plus de cela, l'arbitrage se retourne contre vous... Cela fait beaucoup de choses contre les Verts actuellement.

Au niveau comptable, cela fait deux défaites de suite contre deux concurrents directs. Il y a une autre statistique pénible : une seule victoire pour Saint-Etienne sur les onze-douze derniers matches. Cette équipe fait de très bons matches contre les gros mais il n' y a pas de victoires spectaculaires à l'exception de Marseille. Elle joue moins bien contre les petits, contre les équipes de son championnat, et ne les gagnent pas non plus. A un moment donné, il va falloir que Saint-Etienne gagne des matches. L'ASSE ne jouera pas forcément sa survie contre Lyon mais en allant à Nice, en affrontant Metz, Reims. Il ne faut surtout pas que les Verts commencent à se faire peur pour le maintien. Je ne crois pas que cette équipe soit taillée pour gérer la peur.

« L'ASSE ne sera pas favorite du derby »

Dimanche, c'est l'OL. Sur le papier, c'est comme contre le PSG ou le LOSC. On se dit que Saint-Etienne ne fait pas le poids. Maintenant on ne sait jamais ce qu'il peut se passer en football, surtout avec ces Verts-là. L'ASSE ne sera pas favorite du derby. Ne serait-ce que par l'écart sur la qualité de l'effectif. L'OL a récupéré Slimani là où Saint-Etienne cherche toujours son buteur... Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il faut faire l'impasse sur un derby. C'est impossible. Les joueurs auront bien évidemment à cœur de bien faire. Mais je les attends davantage sur les matches qui vont suivre. Perdre contre Lyon, tout le monde s'y attend. Si, pour je ne sais quelle raison, l'ASSE parvient à faire un exploit, tant mieux. Mais ça ne servirait à rien de battre l'OL si c'est pour enchaîner trois défaites de rang derrière... »