ASSE - L’oeil de Denis Balbir : "Dommage de ne pas avoir proposé mieux à Ghoulam"

“Comme j’aime à le répéter dans mes chroniques, une nouvelle saison va démarrer en Ligue 1 comme en Ligue 2 à compter de ces 16 et 17èmes journées. Une saison qui peut être fondamentalement différente à compter de maintenant. Pour l’ASSE, je suis un peu plus optimiste aujourd’hui que je ne l’étais après la défaite face à Rodez avant la trêve. Je pense que cette équipe a les armes pour remonter au classement.

Avec Gaëtan Charbonnier, Sainté s’est quand même renforcé avec un élément important. Il aurait été intéressant de l’avoir en première partie de saison mais il est là aujourd’hui et c’est bien l’essentiel. Pour moi, c’est vraiment le bon profil pour marquer beaucoup de buts en Ligue 2. Un peu à la Nicolas Goussé ou à la Nicolas Favergue. Même si les Verts peuvent compter sur Jean-Philippe Krasso, il manquait ce joueur travailleur avec du caractère. Etant donné l’âge de Gaëtan Charbonnier, l’ASSE ne construit pas sur le long terme mais, pour l’instant, on s’en fiche un peu ! L’objectif de cette deuxième partie de saison est simplement de se sauver…

“Ghoulam ? Le point noir de ce pré-Mercato”

Si Saint-Etienne se montre ambitieux de par les joueurs qu’il tente de récupérer, le point noir de ce pré-Mercato est l’échec de la signature de Faouzi Ghoulam. L’international algérien a fait l’objet d’une offre contractuelle décevante de la part des Verts. Sans non plus envisager de faire des folies, on peut aussi se dire qu’un joueur qui a l’amour du maillot et qui a envie de revenir mérite un contrat correspondant à celui d’un joueur cadre du vestiaire. De ce que j’ai compris, ce n’était pas ce qui lui a été proposé. C’est vraiment dommage car je pense que ça aurait été un joueur important à avoir dans le groupe. Au-delà du simple rôle de piston gauche. De par son expérience à Naples, je reste persuadé qu’il aurait pu apporter beaucoup aux jeunes de l’effectif…

D’une manière générale, quand je vois les cibles de Sainté en ce début de Mercato (Larsonneur, Pape Abou Cissé), j’ai quand même l’impression que les dirigeants veulent prendre quelques risques et aller sur du qualitatif. Comme je l’ai déjà dit, la priorité va aujourd’hui au recrutement d’un gardien. Par rapport aux autres clubs de Ligue 2, Saint-Etienne a la chance d’avoir une marque qui attire encore du beau monde. Y compris des joueurs évoluant en Ligue 1 et/ou ayant disputé l’Europe. Le mythe stéphanois fait plus envie que d’aller dans un club plus ordinaire du haut de tableau. Il faut continuer à s’en servir pour attirer encore deux ou trois bons joueurs afin de redresser la barre…”