ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Il n'y a pas lieu de paniquer pour le Mercato »

« Lundi, l'ASSE a repris le chemin de l'entraînement sans qu'aucune recrue n'a encore rejoint le Forez. Sur le papier, c'est une équipe un peu moins forte qui démarre la préparation mais qui est aussi pleine de certitudes, reboosté par son niveau affiché sur la deuxième partie de saison. Par rapport au niveau collectif global, je ne m'inquiète pas. Le vrai Saint-Etienne, on l'a vu avant les vacances et il avait un visage plutôt séduisant. C'est surtout au niveau de l'état d'esprit qu'il faut rester dans la même veine. Le redémarrage est important mais il n'y a pas lieu de paniquer.

« Sainté n'a pas non plus subi une « saignée incroyable » »

Aujourd'hui, les Verts n'ont pas un effectif à reconstruire en profondeur mais quelques petites retouches à apporter. Bien sûr que c'est toujours mieux d'avoir son effectif au complet le plus tôt possible mais les besoins ne portent que sur quelques postes bien ciblés, pas sur la volonté d'avoir dix nouveaux visages d'ici au 1er septembre ! A titre personnel, j'ai vraiment envie de rester positif par rapport à cette reprise. Je me dis qu'avec cette stabilité générale dans l'effectif, il y a déjà du temps gagné dans le lancement de la saison 2023-24.

J'entends les critiques des supporters sur le manque d'anticipation du départ attendu de Jean-Philippe Krasso et la fin de prêt annoncé de Kader Bamba. Quand on est amoureux d'un club, il y a toujours de l'impatience. On a toujours envie d'avoir les meilleurs joueurs aux meilleurs postes le plus tôt possible. Maintenant la vérité est d'abord celle du terrain et Sainté n'a pas non plus subi une « saignée incroyable ». Oui, il manque Krasso et Bamba, qui était un bon joker, est parti mais il reste du beau monde. On va attendre le retour de la totalité de l'effectif, les prestations lors des matchs amicaux, les éventuelles ventes de ces prochaines semaines...

« La finalité, c'est d'être prêt le 5 août »

On ne juge pas un Mercato sur les premiers jours mais bel et bien à la fin de ce dernier. A l'instant t, c'est quand même difficile de prendre position. Il y a, sur cette saison des Verts, un paramètre économique qu'il faut aussi prendre en compte. Pour acheter, il faut avoir les finances. Sinon il faut dégraisser. Sainté est passé sans encombre devant la DNCG, cela prouve que tout va bien sur ce plan et c'est déjà ça ! Je le redis encore une fois : il n'y a rien d'alarmant à ce qui se passe à Saint-Etienne en ce début d'été.

La finalité de la préparation, c'est d'être prêt pour le 5 août. Date du début du championnat. Depuis la semaine dernière, on connait le calendrier complet de Ligue 2. Sur le premier match, les Verts vont démarrer très fort avec la réception de Grenoble pour le derby qui lancera la saison à Geoffroy-Guichard. Comme ça démarre à domicile et vu les ambitions du club, il n'y a pas d'autres choix que de gagner ce premier match. Il y a déjà une grosse pression sur Saint-Etienne. Comme on l'a vu en fin de saison, les points perdus ne se rattrapent jamais... »

