ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Il y a un vrai problème de gardien à Saint-Etienne »

« Samedi, l'ASSE a encore perdu en déplacement à Guingamp (1-2). Forcément, quand on ne gagne pas à l'extérieur, il est difficile d'exister dans un championnat. Ne plus avoir gagné en déplacement depuis février 2022 (Ligue 1 – Ligue 2 confondus), c'est forcément dommageable par rapport aux ambitions qui étaient celles des Verts. Après, quand on voit le visage de l'ASSE depuis quelques semaines, rien n'est forcément alarmant.

« Le fardeau des trois points de pénalité pèse encore très lourd »

Ces derniers temps, le scénario des rencontres à l'extérieur a basculé sur des faits de jeu : le carton rouge d'Etienne Green à Pau, les ratés stéphanois à 0-0 sur la pelouse de Guingamp... Au Roudourou, les Verts ont surtout faits des cadeaux. C'est sûr que c'est embêtant de ne pas faire tourner le compteur points à l'extérieur, de regarder la photographie du classement de Ligue 2 à cette trêve internationale (Sainté est 18e avec 7 points). Le fardeau des trois points de pénalité pèse encore très lourd sur cette équipe mais, dans le contenu, on est quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines.

« Un problème de lenteur en défense »

L'un des principaux points noirs de l'ASSE en ce début de saison, c'est la défense. Les Verts ont l'avant-dernière défense du championnat en Ligue 2 (17 buts encaissés) … Comme ils avaient l'avant-dernière défense l'an passé en Ligue 1. Les systèmes ont changé mais les maux restent. Les problèmes se sont déplacés avec les défenseurs qui sont arrivés cet été. Aujourd'hui, il y a, à mon sens, un peu trop de lenteur. On a recruté des joueurs aux profils similaires. Il manque d'un défenseur capable de jaillir, d'être saignant...

« Avec le retour des supporters, il va falloir faire attention à tout »

Au delà de ça, je pense qu'il y a un vrai problème de gardien à Saint-Etienne. Cet été, on a tout misé sur Etienne Green, en disant qu'il devait être le numéro 1 de cette équipe. On a pris une doublure, Matthieu Dreyer, qui a certes fait quelques bons matchs mais qui a aussi fait des erreurs qui coûtent des points. Quand vous avez deux gardiens et que les deux vous ont coûté des points sur des matchs différents, il y a forcément un problème. Il faut vite trancher sur qui va jouer contre Grenoble. Au coach de bien sonder l'état de ses gardiens d'un point de vue mental pour faire le meilleur choix.

Aujourd'hui, c'est la trêve internationale mais le 1 octobre prochain, les Verts vont retrouver leur public. Avec le retour des supporters, il y aura le retour de la pression. Espérons que, malgré le classement de l'ASSE, les choses ne dérapent pas. N'oublions pas qu'il y a toujours ce sursis de trois points en moins en cas de débordement... Il va falloir faire attention à tout. La trêve arrive à point nommé pour Laurent Batlles qui va avoir un temps de réflexion pour au moins solutionner la question du gardien ».