ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « J'espère que la LFP ne révoquera pas les 3 pts avec sursis »

« La belle série de l'ASSE de 10 matchs sans défaite a donc pris fin samedi face au FC Metz (1-3). J'ai néanmoins envie de croire à la thèse de l'accident pour les Verts, avec plusieurs joueurs comme Gautier Larsonneur ou Benjamin Bouchouari qui étaient moins bien que d'habitude. Face à une équipe comme Metz, très en forme en 2023 et qui effectue une grosse remontée dans la course à la Ligue 1, ça ne pardonne pas... Contre les Grenats, j'ai vu pas mal de pertes de balle inhabituelles qui ont conduit à ce 0-3 terrible après 25 minutes. Face au meilleur buteur de Ligue 2, ce sont des erreurs qu'on ne peut pas commettre. Même si c'est dommage de casser la dynamique actuelle, cela ne remet pas en cause tout le travail qui est fait depuis le mois de janvier. C'est une piqûre de rappel pour l'ASSE avant le voyage difficile de Rodez samedi prochain.

« On ne peut pas tout mettre sur le dos de Jimmy Giraudon »

Beaucoup font remarquer que la rechute des Verts coïncide au retour dans le onze de Jimmy Giraudon. Je n'aime pas individualiser une défaite ou faire ce genre de raccourci. Bien sûr que l'absence du capitaine Anthony Briançon pèse lourd, lui qui a contribué à tenir la défense dans la bonne période des Verts. C'est difficile de le remplacer. Maintenant j'ai aussi et surtout vu des carences collectives samedi. Jimmy Giraudon n'y est par exemple pour rien sur la perte de balle qui amène le second but. Pour moi, cette défaite est d'abord la faillite de plusieurs éléments. On ne peut pas la mettre sur le dos d'un seul joueur... Même s'il est moins décisif que celui qu'il remplace.

« Mikautadze n'avait pas besoin de provoquer les fans adverses pour exister »

Pour finir sur ce match, je voulais revenir sur ce qu'il s'est passé en tribune et notamment sur l'arrêt de la rencontre pendant dix minutes après le 0-3 messin. Samedi, on a retrouvé un Chaudron plein comme un œuf et ça a failli déborder. J'espère déjà que la LFP ne révoquera pas les trois points avec sursis qui planent sur les Verts. Ce serait dommage de rebasculer en deuxième partie de tableau là-dessus vu tous les efforts réalisés. Cela replacerait le club dans une fin de saison tendue et imméritée par rapport au sportif.

Ce sont des gestes d'humeur qui n'ont pas lieu d'être. Les provocations messines non plus. Quand on est le meilleur buteur de Ligue 2 et un joueur majeur de Géorgie comme Georges Mikautadze, on n'a pas besoin de provoquer les fans adverses pour exister. Pour le coup, je comprends aussi ça comme l'expression maladroite d'un joueur qui évacue la pression qu'il y avait sur Metz avant un déplacement qu'on annonçait périlleux dans le Forez. Cela n'excuse pas le geste mais en tout cas, ça se comprend. Pour en revenir aux supporters stéphanois, ils connaissent l'épée de Damoclès qui plane au dessus d'eux. Là, ils ont donné de l'eau au moulin de leurs détracteurs et c'est dommage... »

Pour résumer Denis Balbir plaide pour l'accident de parcours de l'ASSE face à Metz samedi à Geoffroy-Guichard (1-3). Notre consultant s'inquiète toutefois de l'arrêt de partie à cause de l'intrusion des supporters et redoute que les points de penalité soient levés.

Alexandre Corboz

Rédacteur