ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Je ne comprends pas la gestion du cas Nkounkou »

« Samedi, on a assisté à une contre-performance notoire de l'ASSE pour son entrée dans le championnat de Ligue 2 face à Grenoble (0-1). Les points perdus ne sont pas rattrapables. Encore moins à domicile et face au GF38 qui n'est pas un candidat à la montée. Maintenant, pour se rassurer, on peut se dire que ce n'est pas décisif. Saint-Etienne est déjà remonté de deuxième division après avoir perdu le match d'ouverture. C'est presque une mauvaise habitude avec Saint-Etienne.

« Les sifflets contre Sissoko ? Une réaction malvenue »

Dans le contenu, il y a beaucoup d'insatisfactions. Insatisfaction au niveau du rendement offensif, insatisfaction au niveau du rendement défensif, de l'arbitrage aussi avec le but injustement refusé à Ibrahima Wadji. Je ne vais pas en faire des tonnes sur l'erreur d'arbitrage, Saint-Etienne aurait dû faire mieux. Encore une fois, la seule bonne nouvelle, c'est la réponse du public, venu en nombre pour ce premier match. Samedi, pas grand-monde n'a été à la hauteur. Y compris Gautier Larsonneur, fautif sur le but isérois. Pour son match de reprise après sa longue blessure, Gaëtan Charbonnier rate un penalty pour son retour.

Ibrahim Sissoko a été plus que moyen et sifflé pour sa première... Sur ce point, je trouve d'ailleurs que les supporters ont eu une réaction malvenue. Je peux comprendre leur frustration avec cette défaite mais ce n'est sans doute pas la meilleure façon de faire avec un attaquant qui débarque. Oui Sissoko a raté pas mal de choses mais ce n'est que son premier match officiel à la maison.

« Prendre 7 points sur 9 sur les trois prochains matchs »

A quoi j'attribue le manque de saignant des Verts lors de ce premier match ? Peut-être à l’épidémie de gastro-entérite qui a perturbé la fin de la préparation. On a vu que certains n'étaient pas prêts à jouer, notamment le capitaine Anthony Briançon, sorti à la pause à cause de crampes. Sur le papier, Sainté avait tout pour réussir et s'est mis la pression tout seul avec cette défaite inaugurale. Désormais, il faudra gagner à Rodez et faire au moins sept point sur neuf lors des trois prochains matchs pour faire oublier ce « raté » grenoblois. En plus de ça, on voit pointer certains problèmes du Mercato : Sow qui est peut-être sur le départ, Moueffek qui ne rentre pas, l'affaire Nkounkou... Il y a des choses en coulisses qui font que rien n'est réglé.

Pour finir sur le dossier Niels Nkounkou, je ne comprends pas la manière dont le dossier est géré. Si le joueur a beaucoup apporté en fin de saison dernière avec ses buts dans le final et son apport offensif, je ne comprends pas comment on peut s'asseoir sur 8 M€ (ou 6+2) pour un joueur comme Nkounkou. Je ne comprends pas les attentes de la direction car je ne suis pas certain que le joueur vaille non plus 15 M€. J'ai du mal à comprendre qu'on s'acharne sur un joueur qui a clairement envie de partir et qui a dit avant même le Mercato qu'il était là pour dépanner. J'ai du mal à comprendre qu'on cherche à conserver un joueur contre son gré. Encore plus quand il y a des offres qui paraissent satisfaisantes... »

