ASSE â€“ L'oeil de Denis BalbirÂ : Â«Â Je ne vois pas ces Verts-lÃ  comme faire-valoir pour le LOSCÂ Â»

« Dimanche, l'ASSE s'est imposé face à l'OM (1-0) dans son match de prestige. Les Verts reviennent bien et pourraient même basculer dans la première moitié de tableau. S'il n'y avait pas eu ce faux pas contre Brest, ce serait déjà le cas. Cette saison, Saint-Etienne aura donc pris six points sur six possibles contre Marseille en marquant trois fois et en réalisant deux clean-sheets. La performance mérite d'être soulignée.

Face à Marseille, on a encore vu un gardien de plus en plus exemplaire, qui emmagasine de la confiance. On a vu une équipe solide, avec un milieu de terrain et des atouts offensifs qui montent progressivement en régime . C'est prometteur pour la suite. A mon sens, Saint-Etienne a les armes pour reproduire la prestation du Parc des Princes et embêter Lille... ou à minima retarder le sacre nordiste. Je ne vois pas l'ASSE comme un faire-valoir pour le LOSC. Pour les Lillois, ce sera un match plus compliqué qu'il n'y paraît même si j'imaginais déjà cela pour le derby que les Dogues ont facilement remporté.

« Certains supporters des Verts seront peut-être derrière Galtier mais... »

Ce qui est intéressant dans la fin de saison des Verts, c'est que Claude Puel a su donner à ses joueurs la volonté de finir en beauté et d'être l'arbitre parfait de cette fin de championnat. Pour certains joueurs, ce sera sans doute particulier de faire face à Christophe Galtier sur un match comme ça. Certains, comme Arnaud Nordin, ont eu leur première chance en pro avec ce coach et ce sera forcément une rencontre spéciale pour eux. Maintenant, il faudra mettre les sentiments de côté. Ce sera dur car Lille est supérieur à Saint-Etienne sur le papier mais, dans la dynamique actuelle, je me dis que cette équipe peut embêter les Lillois.

De par sa longévité et ce qu'il a fait à Saint-Etienne, Christophe Galtier est un coach qui a compté dans l'histoire moderne des Verts. Avec lui, tout n'a pas été parfait mais il y a un vrai respect dans le Forez. J'ai le sentiment étrange que certains supporters seront content quel que soit le dénoument de ce match de gala. Si l'ASSE fait un coup à Lille, ils seront contents bien évidemment. Maintenant si le LOSC s'impose d'une courte tête et que Christophe Galtier est champion, ils auront un lot de consolation et un petit succès par procuration. Mais je ne pense pas que Claude Puel, qui a dirigé Lille, ou les joueurs stéphanois seront du même avis...

« Etienne Green, une évidence pour le futur »

Pour finir sur Saint-Etienne, un petit mot sur Etienne Green, qui réussit son intérim et enchaîne les matchs. Pour la suite, je pense qu'il mérite sa place de numéro 1 … Même si, dans un sens, ça me fait mal au cœur pour Jessy Moulin. Moulin a beaucoup apporté à l'ASSE quand il était titulaire. Il a su succéder à Ruffier dans une période délicate. On ne peut pas complètement balayer ça ! Mais la réponse du moment est sur le terrain : l'ASSE voit éclore un très jeune gardien, Moulin a 35 ans et plus qu'un an de contrat... Etienne Green représente davantage l'avenir et, même si Claude Puel ne s'est pas encore clairement positionné, il est évident que Green sera le titulaire de la saison prochaine. »