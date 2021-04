ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Khazri a tout simplement maintenu Saint-Etienne »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

« Dimanche, l'ASSE a facilement battu Bordeaux (4-1). Une deuxième victoire de rang en forme de très belle opération pour les Verts. Cette fois-ci, il y a eu la manière – surtout en deuxième période - même si le clean-sheet a été ruiné par un nouveau penalty inexistant sifflé contre Saint-Etienne. Pour la première fois, l'équipe parvient à enchaîner à domicile après un beau succès l'extérieur. Elle met en plus quatre buts dont trois d'un homme qui a été beaucoup décrié.

« Le Top 10, une perspective pas impossible »

Désormais, le maintien est quasiment acquis. Il ne manque plus que trois points en six matchs pour être sûr. L'ASSE pourra se déplacer sans pression à Paris dimanche prochain et ça fait du bien. Ce succès contre les Girondins est une grosse satisfaction pour Claude Puel, son staff et les joueurs. Ce que cette saison étrange montre également, c'est que Saint-Etienne a désormais la possibilité de remonter dans la première partie de tableau. Metz, le dixième, n'est plus qu'à trois points. Ce constat montre bien la difficulté de l'analyse sur la durée d'une saison.

Le problème des supporters et des observateurs, c'est souvent le manque de demi-mesure. C'est malheureusement compréhensible. Comme l'ASSE avait fait de bons résultats durant l'été, certains s'étaient déjà crus européens. Aux premières difficultés, certains ont commencé à paniquer et se sont vus en Ligue 2. On oublie qu'avec la victoire à trois points, les séries tournent vite. La vérité d'un jour était que Saint-Etienne – qui était aux portes de la relégation – peut finir 8e ou 9e. Une place logique compte-tenu de la qualité de l'effectif et des galères de la saison. Une chose est sûre : Claude Puel est arrivé à mettre en place un plan qui pourrait être bonifié la saison prochaine.

« Il y a une prise de conscience chez Wahbi Khazri »

Sur le match de Bordeaux, il convient de mettre en avant Wahbi Khazri, auteur d'un triplé. Il avait déjà été décisif à Angers et à Nîmes. Même si la langue de bois veut qu'on dise que le football est avant tout un sport collectif, c'est un discours de façade à mes yeux. Cette saison, Khazri a tout simplement maintenu Saint-Etienne. Entre lui et le petit Green qui sort le penalty à Nîmes, Saint-Etienne a pu compter sur des joueurs qui ont répondu présents dans les grands tournants de la saison.

Dans cette fin de saison, Wahbi Khazri a pris conscience de ses qualités. Je veux bien qu'on critique Claude Puel et qu'on se montre ironique sur ses choix du début de saison avec notamment la mise à l'écart du Tunisien. Reste que l'attaquant des Verts n'avaient pas tout fait bien. En plus de faire partie des plus gros salaires, Khazri a quand même démarré la saison en méforme totale, blessé et en surpoids. Il était dans dans un manque de régularité et de travail. Son entraîneur l'a piqué. C'est tout à l'honneur de Khazri de s'être remis en question. On le voit bien aujourd'hui, il a changé. Il est plus affûté. Peut-être qu'il doit aussi à Claude Puel le fait d'avoir à nouveau sa chance et d'être dans sa forme actuelle. Aujourd'hui, il fait partie des joueurs indispensables.

« Cet été, aucun joueur ne viendra à Saint-Etienne »

Le maintien presque acquis, l'ASSE va pouvoir commencer à l'anticipation de la saison prochaine. Une anticipation qui sera très simple dans la mesure où aucun joueur ne devrait rejoindre les Verts cet été. Saint-Etienne n'a plus les moyens de recruter. La priorité sera de prolonger Mathieu Debuchy et Romain Hamouma. Pour le reste, il faudra probablement faire avec les jeunes. L'ASSE aurait besoin d'un « n°9 » plus efficace qu'Anthony Modeste, lequel s'avère un échec du recrutement hivernal. Quand je me suis renseigné, on m'a fait comprendre que ce buteur, le club devrait « le fabriquer ». Cela veut tout dire... »