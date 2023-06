ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Krasso à Belgrade, j'ai du mal à comprendre... »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« Sauf revirement de dernière minute, Jean-Philippe Krasso devrait rejoindre l'Etoile Rouge de Belgrade. Peut-on parler de choix surprenant pour l'attaquant de l'ASSE ? Oui et non. Oui car il ne s'agit plus d'un club phare du football européen comme au début des années 90. Non car, de tous ses courtisans, c'est l'un des rares à disputer la Ligue des Champions et qui offre quasiment la garantie de remporter des titres chaque année.

« Il s'agit d'une grosse perte pour l'ASSE et pour le championnat de Ligue 2 »

Maintenant, je trouve dommage de partir en Serbie à son âge (25 ans). Sans doute qu'il y avait un tremplin plus avantageux à trouver ailleurs en patientant encore un peu. Le fait qu'il ne reste pas chez les Verts est dommageable pour le club. L'ASSE a donc perdu son meilleur buteur, son meilleur passeur et son meilleur joueur. Une prolongation de Krasso à Saint-Etienne n'aurait pas été gage d'une remontée immédiate en Ligue 1 mais on peut quand même nourrir des regrets car cela aurait pu donner un beau duo avec Gaëtan Charbonnier. C'est difficile de se mettre dans la peau du joueur mais le côté financier a dû forcément jouer... Même si Saint-Etienne a fait les efforts pour tenter de le conserver.

Est-ce qu'il a fait un bon choix ? Un mauvais choix ? On ne le saura que plus tard... J'espère pour lui que l'Etoile Rouge atteindra au moins la phase de groupes de la Ligue des Champions car, s'il est éliminé de l'Europe trop rapidement, il ne s'éclatera pas davantage en D1 serbe qu'en Ligue 2. Ce qui est aujourd'hui certain, c'est qu'il s'agit d'une grosse perte pour l'ASSE et pour le championnat de Ligue 2 en général. Ce départ est malheureusement symptômatique de ce qu'est la Ligue 2 où on n'a pas les moyens de retenir les meilleurs joueurs. On peut faire le parallèle avec Metz où, malgré la montée, les Grenats auront du mal à conserver George Mikautadze. Un joueur qui réussit en deuxième division part quasiment dans la foulée, c'est inéluctable ou presque...

« J'ai du mal à me dire que cela peut autant être un choix sportif que financier...»

Le départ de Jean-Philippe Krasso est quand même pour moi une grosse déception. S'il n'y a pas de colère par rapport à son choix, j'ai quand même du mal à le comprendre. Je pense qu'il méritait mieux. Est-ce qu'en choisissant l'Etoile Rouge Krasso a voulu sécuriser sa place en sélection de Côte d'Ivoire pour la CAN ? Je ne pense pas. Oui, en arrivant en Serbie, il aura un statut. Mais ce statut, il l'aurait eu aussi en restant à Saint-Etienne. Cette décision n'est pour moi pas en accord avec l'amour du maillot vert qu'il a exprimé à plusieurs reprises cette saison. Sincèrement, j'ai du mal à me dire que cela peut autant être un choix sportif que financier... »

Denis Balbir n'est pas convaincu - et c'est un euphémisme !- par le choix de Jean-Philippe Krasso (ASSE). L'Ivoirien devrait signer dans les prochaines heures du côté de l'Etoile Rouge de Belgrade... En Serbie. Une destination surprise !

Alexandre Corboz

Rédacteur