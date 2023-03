ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « La série de matchs la plus dangereuse de la saison »

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« Sur une série de sept matchs sans défaite, l'ASSE joue un match très important à Geoffroy-Guichard ce samedi (15 heures) contre Niort. Dans une course au maintien où les Verts ne sont pas encore tirés d'affaire, c'est vraiment un match à six points. Face à des Chamois en difficulté, l'ASSE doit en profiter pour faire la bascule et se détacher définitivement de la zone rouge.

La victoire est obligatoire pour ne pas retomber dans les travers de fébrilité qu'on a pu connaître. Samedi, il faudra être sérieux et concentré, ne surtout pas prendre cet adversaire à la légère. Après leur match exemplaire au Havre, sur la pelouse du leader, les Verts ont besoin de bonifier ce bon point par un succès. Le plan de sauvetage du club passe par des victoires contre des petites équipes comme ça. Non seulement il faudra aborder cette rencontre de Niort comme un match de Coupe mais il faudra faire de même durant tout le mois d'avril. Un mois qui sera décisif dans la course au maintien.

« C'est maintenant que tout se joue pour le maintien »

Après Niort, on enchaînera sur deux déplacements au Paris FC et à Grenoble, avant la réception de Metz et le match à Rodez. Dans cette série, il faudrait au moins aller chercher deux ou trois succès pour vivre un mois de mai plus serein. On est vraiment sur la série de matchs la plus dangereuse de la saison car, autant en mars l'ASSE allait à Bordeaux et au Havre avec l'idée qu'elle n'avait rien à perdre, autant c'est maintenant que tout se joue.

Si les Verts ont enchaîné des résultats moyennement bons avec trois nuls consécutives, la manière déployée à Bordeaux ou au Havre donne quand même beaucoup d'espoir. Dans le jeu, Saint-Etienne a montré qu'il pouvait être une équipe de haut de tableau. C'est maintenant qu'il faut capitaliser sur ce changement de visage en se montrant efficace au niveau comptable. Ce serait intéressant de mettre fin au suspense dès le mois d'avril afin d'avoir un maximum de temps pour préparer la saison prochaine où l'ambition sera toute autre que le maintien...

« Avec les supporters, on est à nouveau sur du « donnant-donnant »... »

Au niveau de l'ambiance, les Verts seront servis face à Niort. Le Kop Nord est plein et on se dirige vers un Chaudron qui va pousser très fort lors de cette rencontre. Après des mois de huis-clos et de grèves diverses pour réclamer le départ des dirigeants, Geoffroy-Guichard retrouve petit à petit son ambiance normale.

Entre l'ASSE et son public, ce sont des retrouvailles saines et logiques. Si les supporters peuvent pardonner beaucoup de choses à leur club, ils ne peuvent pas non plus supporter la médiocrité ou le manque d'implication sur le terrain. Quand, sur le rectangle vert, l'état d'esprit est là, le public suit. Le peuple vert est intelligent et il sait mettre de côté sa rancoeur et ses manifestations quand il faut être là pour vraiment aider l'équipe à s'en sortir. La force de l'ASSE depuis sept matchs, c'est d'être parvenu à emmener son public derrière elle. Aujourd'hui, on est à nouveau sur du « donnant-donnant »... »