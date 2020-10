ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Le couac Niang, cela montre que le joueur est mal entouré »

« L'échec du dossier M'Baye Niang (Stade Rennais) est très décevant pour l'AS Saint-Etienne. Je pense qu'il aurait pu apporter beaucoup aux Verts. Cela aurait été un renfort de poids de par sa motivation, sa force, son âge et sa volonté de se relancer. Niang était le profil parfait pour renforcer une attaque de Saint-Etienne en souffrance. Obtenir ce joueur en prêt aurait été un vrai compromis.

Tout semblait ok le vendredi mais l'intervention des agents du joueur a mis fin au dossier. C'est en tout cas la raison mise en avant par le club pour expliquer l'échec du dossier. On ne peut que le déplorer. Les agents, qui doivent théoriquement protéger l'intérêt des joueurs, préfèrent défendre leurs propres intérêts. Sur ce coup, ils ont handicapé un joueur et deux clubs. M'Baye Niang souhaitait venir à Saint-Etienne, les Verts en avaient besoin et Rennes était partant. C'est vraiment dommage d'en arriver là... Cela montre que le joueur est mal entouré. Tous les agents ne sont pas comme ça mais ceux-là font effectivement une mauvaise publicité. Ils sont directement responsables de cet échec.

« L'échec Saliba, la pire des déceptions »

Si le dossier Niang est dommageable, on peut en dire autant du cas de William Saliba (Arsenal) dont le retour n'a pu se faire pour quelques papiers arrivés trop tard. Des deux déceptions, c'est même peut-être la pire. On parle d'un homme du club qui voulait revenir, quelqu'un que les Gunners n'ont même pas cru bon d'inscrire sur leurs listes UEFA... Pour moi, Saliba s'est fait berner par Arsenal. C'est le problème du Mercato anglais : les clubs sont prêts à aligner des sommes faramineuses mais changent d'avis comme de chemise.

C'est bien beau de l'avoir laissé un an à Saint-Etienne en prêt. Cela arrangeait tout le monde. Mais si c'est pour faire ça ensuite... Aujourd'hui, Arsenal pense à prêter Saliba dans des clubs de seconde zone. On parle même de Championship (D2 anglaise). Je ne comprends pas très bien ce qu'ils ont voulu faire avec lui.

« Très ennuyeux d'avoir failli sur la fin du Mercato »

Ce n'est pas la première fois – et ce ne sera sans doute pas la dernière fois – que le Mercato réserve ce genre de dossier qui se finit en queue de poisson, pour trois minutes, ou parce qu'un fax n'arrive pas... On ne sait pas ce qui se passe réellement derrière. Pourquoi et comment on en arrive là ? Les grands perdants de ces soucis administratifs, ce sont toujours les joueurs. C'est vraiment dommage pour William Saliba. Il avait raté la finale de Coupe de France, il voulait revenir dans le Forez. Avec le départ de Wesley Fofana, les Verts auraient eu besoin d'un taulier pour stabiliser la défense. C'est triste pour tout le monde car on se rend compte que l'ASSE a failli sur les deux points du Mercato où il était le plus urgent de se renforcer : derrière et devant. Sans aller jusqu'à dire que c'est catastrophique, c'est quand même très ennuyeux. »