ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Les priorités ? Garder Larsonneur et trouver le remplaçant de Krasso »

« L'ASSE a fini la saison sur une belle fête à Geoffroy-Guichard face à Valenciennes (2-0) et une 8ème place en Ligue 2. Vendredi, c'était la soirée parfaite : une grosse ambiance dans un Chaudron exceptionnel, deux buts, un clean sheet... En plus, pour ce qui était sans doute sa dernière sous le maillot vert, Jean-Philippe Krasso a inscrit un but sublime. On risque de regretter l'Ivoirien qui, s'il ne l'a pas confirmé, se dirige davantage vers un départ libre qu'une prolongation de contrat.

« L'an prochain, les Verts ne pourront pas se permettre le moindre faux-départ »

Maintenant on va s'atteler à préparer la suite avec quelques incertitudes sur le contour de l'effectif et l'entraîneur. Quand on fait le bilan de la saison, on préfère bien évidemment retenir la belle remontée à l'entame catastrophique de ce premier exercice en Ligue 2 mais cela fait bien parti d'un tout. Est-ce qu'il va falloir reconstruire ? Est-ce qu'on pourra quand même continuer à s'appuyer sur les bases du début d'année 2023 ? Les prochaines semaines nous livrerons quelques réponses. Comme d'autres, l'ASSE jouera la remontée en 2023-24 et cette fois-ci les Verts ne pourront pas se permettre le moindre faux-départ pour ne pas vivre 10-15 ans de purgatoire comme Le Havre ou Auxerre. L'an prochain, la Ligue 2 sera encore une Ligue 1 bis et ce sera très difficile de remonter sans la construction d'une bonne équipe.

En ce sens, c'est bien que l'ASSE soit parvenue à conserver Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou. Cela ne veut pas forcément dire que les deux joueurs seront encore là à la fin du mois d'août. En cas d'offres, il est possible que l'un des deux (surtout Nkounkou) quitte le club mais c'est déjà une première bonne anticipation du chantier estival. On sait combien la période de l'intersaison est délicate à gérer. J'espère que la direction du club prendra vraiment compte de l'ampleur de la tâche à mener pour rester compétitif. L'an prochain, Saint-Etienne n'a pas le droit de manquer son entame de saison. Ce n'est pas en fin de saison qu'on rattrape le coup, c'est souvent trop tard.

« L'un des gros chantiers, ce sera l'assise défensive »

L'un des gros chantiers, ce sera l'assise défensive. Pour moi, l'une des priorités de l'été est de conserver Gautier Larsonneur la saison prochaine. On sait que, sauf exception, les équipes ont besoin d'un buteur et d'un grand gardien pour avoir des résultats. Après plusieurs années de tâtonnement, l'ASSE tient son numéro 1 dans les buts. Devant, si Jean-Philippe Krasso s'en va, on perdra peut-être notre buteur. Il va sans dire qu'il est au moins important de conserver le dernier rempart... Cela ferait déjà une des deux conditions requises.

Alors oui, je sais bien qu'il y a des considérations économiques à prendre en compte avec deux présidents qui ne veulent pas remettre au pot et des revenus en berne sur la deuxième année d'un retour en Ligue 2. C'est pour ça qu'il faudra être malin, travailler les bons plans en amont, être précis... Tous les clubs – et pas seulement Saint-Etienne – doivent faire avec les contraintes économiques mais les Verts ont quand même la chance d'avoir une bonne base de travail avec l'équipe actuelle. C'est surtout sur les postes-clés du Mercato où il va falloir être bon. La priorité ? Trouver l'oiseau rare à moindre frais au poste de buteur pour remplacer Krasso ! »

Pour résumer Pour Denis Balbir, l'ASSE doit désormais passer la seconde dans la préparation de la saison prochaine. Notre consultant estime que les Verts n'ont pas de temps à perdre alors que le départ de Jean-Philippe Krasso se profile.

Alexandre Corboz

Rédacteur