ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Mmaee ? Moins n'importe quoi que la venue d'Ignacio Ramirez »

« L'ASSE donne l'impression d'accélérer son Mercato avec l'arrivée possible du milieu belgo-marocain de Roda, Benjamin Bouchouari et la recherche active d'un buteur. C'est bien que les choses bougent, cela devenait urgent... Maintenant je suis un peu déçu par l'échec du dossier Yoann Touzghar (ESTAC), un nom qui circulait depuis longtemps dans le Forez.

« Est-ce que Touzghar aurait été une bonne recrue à Sainté ? On ne le saura jamais »

Certaines sources laissent entendre que le joueur aurait été trop gourmand, son agent démonte cette hypothèse en assurant que c'est la direction des Verts qui s'est montrée impatiente et n'a pas voulu attendre sa libération par Troyes. Où est la vérité ? On connait malheureusement l'incapacité des dirigeants stéphanois à être clair sur certains points, à aider la cellule de recrutement quand elle en a besoin ou à taper du poing sur la table quand le vestiaire ne va pas bien. Est-ce de leur faute cette fois-ci ? Je ne sais pas mais visiblement quelque chose a coincé quelque part. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'à Saint-Etienne, les décideurs en place ont souvent des difficultés à faire leur travail.

Est-ce que Touzghar aurait été une bonne recrue pour Sainté ? On ne le saura jamais. Comme il ne vient pas, il ne pourra jamais faire ses preuves à Saint-Etienne. Ce qu'on peut dire c'est qu'il s'agissait d'un joueur avec de la bouteille qui connaissait bien la division, Laurent Batlles et certains partenaires vu que l'ASSE est en train de devenir la succursale de Troyes. Cela aurait accéléré l'adaptation.

Maintenant, pour digérer l'épisode Touzghar, il n'y a pas 36 solutions : il faut trouver un nouvel attaquant qui s'adapte vite et marque des buts. Est-ce que ce sera Ryan Mmaee (Ferencvaros) ou un autre ? L'ASSE a l'air de positionner sur des jeunes internationaux ou en passe de l'être. Ce qui est intéressant avec Mmaee, c'est qu'il a été efficace l'an passé en Hongrie. Après, cela n'est pas gage de réussite pour être l'attaquant recherché depuis si longtemps par Saint-Etienne. Pour moi, cela ressemble déjà moins à du n'importe quoi que la venue d'Ignacio Ramirez, décidée sur un coup de dés le dernier jour du Mercato...

« Regarder en Europe, cela reste quand même plus sécurisant »

Aujourd'hui, l'ASSE regarde en Hongrie, aux Pays-Bas, au Portugal... Dans des championnats où la culture est plus proche que l'Uruguay. Aller chercher à l'étranger ce que Sainté ne trouve pas en France est une nécessité. Regarder en Europe, cela reste quand même plus sécurisant. Beaucoup de joueurs de L1-L2 sont passés par le Portugal. Moins en Hongrie mais ce sont des joueurs qui regardent et connaissent davantage la France. Au niveau du foot, ce sont des championnats du même continent, qui nous ressemblent plus. Le lien existe davantage que quand on va chercher un joueur du côté de Montevideo... Cela n'aura rien à voir avec l'épisode Ramirez. Le vrai problème, c'est que le (ou les) futur(s) attaquant(s) des Verts va arriver au bout de trois journées, avec des matchs qui s'enchaînent et une obligation rapide de résultats. Même si une série est toujours possible, je ne vois pas l'ASSE recoller au train d'équipes comme Bordeaux ou Metz, qui ont déjà vite switché sur la Ligue 2 ».