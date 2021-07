ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Pas surpris de l'attentisme des Verts au Mercato »

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

« La préparation de l'ASSE a officiellement démarré avec ce premier match amical face au Puy (2-2) samedi. On a vu beaucoup de nouveaux visages. Dans le fonctionnement de Claude Puel, les jeunes ont une part prépondérante dans l'équipe. Pour eux, ces matchs amicaux sont très importants. Ils vont permettre au coach de scinder les jeunes en plusieurs groupes : ceux qui ont un coup à jouer, ceux qui n'ont pas le niveau... C'est maintenant que des places se jouent pour la saison.

Pour les jeunes qui sont alignés, il est important de se montrer. Ce qui me rassure dans ce que je lis et entends, c'est qu'ils sont très à l'écoute des consignes et qu'ils ont envie de progresser. A chacune des prolongations signées ces dernières semaines, on note que les néo-pros remercient tous Claude Puel de la chance qui leur est donné et que le Manager des Verts appuient justement sur l'état d'esprit. Sur les prochaines semaines, le groupe va être plus restreint, on verra alors ceux qui restent au contact et auront une vraie carte à jouer.

« Krasso comme d'autres auront une carte à jouer »

Parmi les visages qu'on retrouve, il y a celui de Jean-Philippe Krasso, de retour de prêt en provenance du Mans et déjà buteur sur son premier match amical. Peut-il s'imposer en pointe de l'attaque cette saison ? Tout est possible. On l'a vu à l'autre extrémité du terrain avec Etienne Green qui est passé d'illustre inconnu à presque idole en quelques matchs. C'est pour ça que je dis que chaque jeune ou chaque joueur prêté aura sa carte à jouer. Mais c'est vrai que quand on est attaquant, qu'on revient de prêt et qu'on se met en confiance dès la préparation, c'est toujours mieux pour la suite. Maintenant il faut enchaîner quand le niveau de l'opposition va monter et peut-être que ça fera réfléchir le coach qui avait une autre idée... Claude Puel aime faire jouer la concurrence et ne fige pas les statuts. C'est une vrai chance pour Jean-Philippe Krasso.

« Saint-Etienne n'a tout simplement pas les moyens d'être offensif »

On le sait, l'ASSE cherche un buteur. On entend beaucoup de noms à différents postes comme Ekuban ou le défenseur Kechrida mais pour l'heure le Mercato est figé. Je ne suis pas vraiment surpris qu'il ne se passe pas grand chose pour le moment car Saint-Etienne n'a tout simplement pas les moyens d'être offensif. Sans départ, il ne se passera pas grand chose. J'ai lu que Denis Bouanga est éventuellement courtisé par l'OM. Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz sont toujours là avec de gros salaires... Je ne vois pas comment l'ASSE peut s'aligner sur certains dossiers dont on parle dans la presse.

Comme je le dis depuis des semaines maintenant, je pense que le Mercato de l'ASSE se fera d'abord en interne, avec des révélations, des jeunes qui progressent... Peut-être qu'on peut espérer une ou deux retouches si Saint-Etienne parvient à rentrer un peu d'argent. Le souci c'est que si l'ASSE parvient à rentrer de l'argent, cela voudra dire que des joueurs importants sont partis. Est-ce réellement souhaitable quand on a aucune garantie sur leur remplacement ? »