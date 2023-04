ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Pour moi, le maintien est acquis »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« La semaine passée, j'avais parlé de la série de matchs la plus dangereuse de la saison. Je suis content de voir que l'ASSE l'a parfaitement débuté en s'imposant 2-0 contre Niort. Même si c'était la lanterne rouge en face, on avait à faire à un vrai match piège pour les Verts. Pour Saint-Etienne, la victoire était impérative. Malgré la pression du résultat, le succès est là avec un clean-sheet en prime pour Gautier Larsonneur. Avant, quand l'ASSE avait la pression, l'équipe n'arrivait pas à jongler avec celle-ci. Contre Niort, Saint-Etienne a été à la hauteur dans une ambiance assez exceptionnelle. Encore près de 25 000 personnes en Ligue 2 pour pousser une équipe qui n'a plus grand chose à jouer face au dernier du classement, il faut le souligner...

« Charbonnier a été le déclencheur et il ne faudra pas l'oublier »

Il y a plein de positif à ressortir de ce match : la maîtrise de l'équipe, sa volonté, sa défense retrouvée, la réussite d'un attaquant... Cela fait plusieurs matchs de suite que les attaquants stéphanois trouvent le chemin des filets. Par le passé, on a souvent eu des périodes où les attaquants avaient du mal et où on s'en sortait avec plein de buteurs différents. On ne va pas se plaindre de voir aujourd'hui Jean-Philippe Krasso à 14 buts et Ibrahima Wadji à 8 réalisations. Dans cette réussite du moment, j'ai aussi envie de souligner l'importance de Gaëtan Charbonnier, qui, bien qu'il soit blessé, aura été celui qui a contribué à lancer cette bonne série. Pour moi, c'est lui qui a été le déclencheur et il ne faudra pas l'oublier au moment de tirer le bilan de la saison.

Ibrahima Wadji était très critiqué, voir moqué pour ses ratés. Aujourd'hui, il retrouve la réussite et quand on regarde le bilan comptable, c'est loin d'être une saison totalement ratée pour le Sénégalais. Certains supporters, qui s'attendaient à voir l'oiseau rare débarquer dès le mois d'août, ont fait preuve de beaucoup d'impatience avec lui. Ibrahima Wadji avait besoin d'un temps d'adaptation. Il a vécu cette période dans un moment difficile d'un point de vue collectif pour les Verts. Il a été déclassé. Ce n'est pas simple quand on est barré par un duo Krasso – Charbonnier et qu'on doit fréquenter le banc. Pourtant, il a travaillé, a repris confiance et c'est maintenant qu'il est récompensé.

« Je suis vraiment content pour Laurent Batlles »

Désormais l'ASSE va mieux et peut regarder devant. Samedi, ce sera le PFC, auteur d'un match de folie à Valenciennes (5-4). Ce ne sera pas simple mais j'ai quand même envie d'y croire. On arrive à la 30ème journée, dans le sprint final de la saison, et tous les points pris ne sont plus à prendre. Dans cette saison, l'AS Saint-Etienne n'avait encore jamais été aussi sûre de sa force et sereine. Je tenais pour finir à applaudir les choix forts de Laurent Batlles. Il s'est fait défoncer quand les choses n'allaient pas et on assiste désormais à des retournements de veste le concernant. Soudainement, il semble revenu dans cette vague d'entraîneurs jeunes et prometteurs qui fleurissent en Ligue 2 et en Ligue 1...

Je suis vraiment content pour Laurent Batlles, quelqu'un que j'ai toujours admiré en tant qu'homme et en tant que joueur et qui a su se remettre en question pour corriger le tir. Je suis content de voir qu'il a la confiance et l'adhésion de son groupe. Si la montée n'est pas pour cette année, l'ASSE est en train de construire pour l'avenir. Même s'il convient toujours de rester prudent car il manque quelques points, pour moi le maintien est acquis ! »