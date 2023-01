ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Sainté a encore besoin de deux à trois recrues »

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

« En enrolant Gaëtan Charbonnier et Gautier Larsonneur, l'ASSE a enfin compris : pour exister en Ligue 2, il faut un grand buteur et un grand gardien. Après des mois d'hésitation et autant de points perdus, les Verts ont désormais les deux. Même si c'est un peu tard pour jouer les premiers rôles et remonter dans l'élite, Sainté va pouvoir s'atteler à sa nouvelle mission : faire en sorte d'éviter de tomber en National 1.

Gautier Larsonneur est un très joli coup. C'est un gardien de talent, d'expérience mais qui dispose encore d'une marge de progression. Son arrivée va régler la question du numéro 1. Avec Dennis Appiah, qui me semble être aussi une bonne pioche par sa polyvalence, Saint-Etienne a bien avancé sur ce Mercato d'hiver. Est-ce que c'est suffisant ? Pour moi, non. Il y a encore besoin de quelqu'un pour solidifier l'aspect défensif ainsi qu'un milieu créatif. Cela me semble important pour que cette équipe aille plus haut.

« Pas convaincu par l'urgence de prendre un latéral gauche »

Même si les couloirs ont une importance capitale dans le football moderne, je ne suis pas totalement convaincu par l'urgence de prendre quelqu'un à gauche de la défense. Bien sûr, dans un monde idéal et dans l'optique de doubler les postes, il faudrait une recrue pour concurrencer Léo Pétrot dont ce n'est pas le poste initial. Disons qu'on en revient à l'échec de la signature de Faouzi Ghoulam... C'est vraiment dommage que ce dossier a échappé à l'ASSE car cela aurait été la recrue idoine, mêlant expérience et talents.

Oui, avoir des latéraux forts, ça a son importance. On le voit au PSG avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Maintenant beaucoup des buts concédés par l'ASSE sont venus de l'axe, à cause de l'usure et de la lenteur de la charnière des Verts. A mon sens, il est plus urgent de trouver un stoppeur expérimenté et vivace avec une bonne relance. J'ai aussi le sentiment qu'il manque quelqu'un dans la chaîne de construction du jeu pour pouvoir alimenter Gaëtan Charbonnier en bons ballons. Sainté aurait encore besoin de deux recrues au moins. Une troisième si c'est possible...

Pour moi, il ne faut pas négliger l'importance de l'animation offensive dans ce recrutement hivernal. On l'a vu face à Caen. Charbonnier a marqué un but. Mais c'était un but de raccroc, en renard des surfaces et en profitant d'une phase défensive ratée des Normands. Pour se sauver, la gniacque ne suffira pas. Il faudra bien passer un jour ou l'autre par le jeu... »