ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Sainté a les joueurs pour reprendre le flambeau de Charbonnier »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« On le sait depuis un peu plus d'une semaine maintenant : l'ASSE va devoir finir la saison et sauver sa peau en Ligue 2 sans Gaëtan Charbonnier, victime d'une rupture du ligament et out jusqu'à la fin du championnat. Quel impact peut avoir cette absence sur la fin de saison stéphanoise ? Un impact fort, proportionnel à ce que Charbo avait déjà amené en quelques matchs à Sainté.

On ne parle pas de n'importe qui mais de Gaëtan Charbonnier, un joueur d'expérience, rodé aux joutes de Ligue 2 (dont il est le meilleur buteur en activité) mais également habitué des maintiens compliqués en Ligue 1. Pour une fois que les Verts avaient engagé le profil type du buteur qu'il lui fallait, c'est quand même un énorme coup dur. Saint-Etienne a perdu, avec Gaëtan Charbonnier, un attaquant qui lui avait déjà rapporté pas mal de points.

« Je souhaite à Charbonnier qu'il se soigne bien »

Ce poste du « 9 » est touché par une énorme poisse à Sainté. Si, par le passé, les dirigeants pouvaient s'en prendre à eux-mêmes d'avoir recruté des avant-centres blessés à leur arrivée dans le Forez (Modeste, Crivelli), ce n'était pas le cas de Gaëtan Charbonnier. A son arrivée, l'ancien Auxerrois était certes en manque de rythme mais en jambes, prêt à mouiller le maillot et à se battre. Est-il allé trop fort, trop vite, trop loin dans sa débauche d'énergie pour sauver les Verts ? Aurait-il dû être davantage à l'écoute de ses sensations après son problème de dos fin janvier ? Le corps d'un athlète est une mécanique trop complexe pour qu'on puisse réellement porter des jugements.

Ce que j'espère surtout pour Charbo, c'est qu'il se remettra vite et bien de cette épreuve. A son âge, ce n'est jamais simple de passer sur le billard. On ne sait pas comment il va revenir de cette épreuve. Certains ont énormément de mal à retrouver le niveau. Je pense notamment à mon « chouchou » Robert Beric. Bien sûr, chaque corps et chaque joueur sont différents mais tout ce que je souhaite à Gaëtan Charbonnier, c'est qu'il se soigne bien et qu'il retrouve le niveau qui est sien à son retour.

« Pas mal d'éléments laissent à penser que la vie sans Charbonnier ne sera pas si noire »

En attendant, les Verts doivent penser au présent et à cette course au maintien. Comment évoluer sur la durée sans lui ? Pour moi, l'erreur serait de vouloir tout révolutionner. Si on se met à repenser toute l'animation, ça viendrait à fragiliser tout un groupe qui progresse depuis un peu plus d'un mois. Contre Annecy, l'ASSE a gagné sans Gaëtan Charbonnier et en jouant bien. Cela prouve que c'est possible. C'est aux joueurs présents de reprendre le flambeau. Jean-Philippe Krasso ne l'a jamais réellement abandonné mais son regain de forme intervient au meilleur des moments. Cela peut aussi être le bon moment pour qu'Ibrahima Wadji se relance. Même si Kader Bamba est blessé, l'ailier prêté par Nantes va aussi revenir. Il y a quand même pas mal d'éléments qui laissent à penser que la vie sans Gaëtan Charbonnier ne sera pas aussi noire que ça.

Sur cette saison à handicaps, l'ASSE s'est mis un nouveau cap à surmonter avec la blessure de Gaëtan Charbonnier. Espérons simplement que Jean-Philippe Krasso, qui marche sur l'eau actuellement et a bien tenu l'intérim du brassard en l'absence d'Anthony Briançon, ne soit pas victime d'un pépin. Ah, si la malchance stéphanoise pouvait l'épargner... Sans Krasso et Charbonnier, là oui, il y aurait matière à s'inquiéter. Heureusement, on n'en est pas là. Je touche du bois pour Krasso. »