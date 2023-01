ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Sochaux, c'est la défaite de Batlles »

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

« Samedi, l'ASSE a connu sa première défaite de 2023, à domicile face à Sochaux (2-3), dans un match au scénario cruel. Après, je pense qu'on a aussi donné le scénario aux Lionceaux. Même si j'ai beaucoup d'affection pour lui, cette rencontre c'est la défaite du coach. Laurent Batlles a fait certains changements à des moments-clés du match qui ont pesé très lourd à la fin.

Sur cette rencontre, tout était pourtant fait pour que Saint-Etienne s'impose. Pendant longtemps, les Verts tenaient bien la partie face à une équipe certes en première partie de tableau mais dans le doute depuis le début d'année (3 défaites consécutives). Oui, il y a eu ce penalty oublié, les blessures de Kader Bamba et le terrible choc d'Anthony Briançon avec le poteau... Mais on ne peut pas tout résumer à des faits de jeu.

Quand vous êtes parfaitement dans le match à dix minutes de la fin et que vous sortez Gaëtan Charbonnier, vous faites un coaching plus défensif qui démontre que vous avez un peu peur de l'égalisation. Sochaux en a profité. Saint-Etienne a fini désorienté par les blessures, c'est sûr. Mais les Verts ont aussi été déséquilibré par le coaching défaillant de leur entraîneur. Cela a coûté trois points...

« L'absence d'un guerrier comme Briançon va être préjudiciable »

Dans la course au maintien, ça coûte un peu moins cher que prévu puisqu'à l'exception de Nîmes, tous les rivaux ont perdu. Mais l'ASSE a surtout raté l'occasion de faire un coup avant de voyager à Bastia et d'enchaîner sur un mois de lutte à couteaux tirés entre équipes du bas de tableau. Espèrons que les Verts ne trainent pas trop longtemps les séquelles psychologiques de cette défaite contre Sochaux. Samedi, je pense qu'un nul aurait été un moindre mal pour les têtes.

Dans cette période de matchs couperet ce qui m'inquiète forcément un peu c'est cette blessure de Briançon. Même si elle est moins grave que prévue, il faudra quand même quelques semaines au capitaine des Verts pour se remettre. Dans un secteur de jeu où Saint-Etienne est déjà faible, l'absence d'un guerrier comme Briançon est préjudiciable. Dans l'axe, ce qui était mis en place depuis le début d'année était intéressant. Personnellement, je ne suis pas convaincu qu'un Jimmy Giraudon, vu la lenteur et la faiblesse dont il a fait preuve en début de saison, soit la solution idoine. A moins d'une transformation radicale, je ne le vois pas être l'homme de la situation. A Saint-Etienne de voir s'il y aura une possibilité d'un joker médical ou une autre possibilité de remplacement au sein de l'effectif.

« C'est un bon Mercato »

En conclusion, je voulais faire un petit point sur le Mercato des Verts. Même s'il n'est pas encore fini à l'heure de cette chronique et qu'une arrivée est toujours possible, je pense que le marché hivernal a été plus que satisfaisant pour l'ASSE. En plus de bonifier Jean-Philippe Krasso, Gaëtan Charbonnier confirme match après match que c'est une bonne pioche. Idem pour Gautier Larsonneur même s'il a vécu un match plus compliqué contre Sochaux. Sur les côtés, Dennis Appiah et Niels Nkounkou ont apporté. Avant de se blesser, Kader Bamba était très bon. C'est un bon Mercato. L'unique problème, c'est de ne pas l'avoir fait cet été. Cela aurait évité que Saint-Etienne ne se retrouve en danger.

Preuve que ce Mercato est une réussite : j'entends beaucoup de jalousie émanant de partout en Ligue 2. C'est vrai que Sainté a profité de cette période pour se refaire une équipe et en piochant chez certains rivaux au maintien comme ce fut le cas encore le week-end dernier à Nîmes pour Lamine Fomba. Tant mieux pour les Verts s'ils ont eu les moyens de faire ça... Et tant pis pour les autres s'ils ont ouvert la porte. Quelque part, pour qu'un transfert se fasse, il faut aussi que tout le monde s'y retrouve... »