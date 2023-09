ASSE - L’œil de Denis Balbir : « Un faux procès que de faire celui de Laurent Batlles »

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« Samedi, à Caen, Laurent Batlles aura la pression. Selon certains échos, le coach de l’ASSE joue son avenir sur ce match. A titre personnel, je ne comprends pas. Pour moi, les choses ne sont pas faites dans l’ordre. C’est en tirant le bilan de la saison passée qu’il fallait faire des choix. Soit on se dit que Batlles, qui a redressé l’équipe après un début de saison catastrophique, est l’homme de la situation et on le conforte. Soit on se dit dès le départ que, s’il nous a tiré d’affaire l’an passé, il n’est pas le coach qui peut faire monter les Verts. Dans tous les cas, il n’y a pas d’entre-deux. Surtout après un début de saison de saison qui est très moyen mais pas non plus complètement catastrophique avec 20 points de retard sur le podium.

« Si c’est pour aller chercher un pompier de service du type de Pascal Dupraz… »

Pour moi, il s’agit d’un faux procès que de faire celui de Laurent Batlles au bout de seulement cinq journées de Ligue 2. Oui, l’ASSE n’est pas à la première place et n’écrase pas le championnat. Laissons le temps au coach de digérer les changements de l’intersaison. Je sais qu’il y a le danger de trop attendre et que le retard pris soit, comme la saison passée, impossible à combler. A mon sens, c’est beaucoup trop tôt pour agir. Il faut que l’équipe réagisse vite surtout. Concernant le coach, je veux bien que certains me disent que Laurent Batlles n’est plus l’homme de la situation ou que son style de jeu ne prend pas mais qui mettre à la place ? Si c’est pour aller chercher un pompier de service du type de Pascal Dupraz, ça ne sert à rien…

Dans tous les cas, c’est Laurent Batlles qui a construit ce groupe et a fait venir ses propres joueurs. Quid de tout ça si on change de coach maintenant ? L’exemple-type c’est Florian Tardieu, un « soldat » de Batlles. Si on change de coach, on fait quoi de lui ? Changer d’entraîneur maintenant ne serait pas un bon signal à envoyer au vestiaire…

Du côté des détracteurs de Laurent Batlles, j’entends beaucoup parler de son système de jeu. On le dit incapable de se renouveler, de s’adapter aux adversaires ou de bâtir en fonction des joueurs qu’il a sous la main. Je ne suis pas de cet avis. Laurent Batlles est suffisamment expérimenté pour ne pas s’enfermer dans ses idées. Pour moi, c’est totalement un faux débat que de remettre le début de saison très moyen sur le compte d’un souci d’ordre tactique. »

