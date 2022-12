ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Une bonne idée de relancer Faouzi Ghoulam ? Bien sûr... »

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

« Cette semaine, Faouzi Ghoulam a fait son retour à l'entraînement de l'ASSE. Libre de tout contrat depuis l'été dernier et la fin de son aventure avec Naples, l'Algérien a fait une entrée en jeu remarquée en amical face à Grenoble (3-1) et marqué sur penalty. Est-ce que ce serait une belle idée de le relancer ? Bien sûr...

Il y a plus d'une raison de tenter le coup Ghoulam. D'abord, c'est quelqu'un du cru qui connait le club, la région. Ensuite, c'est quelqu'un qui a des qualités footballistiques évidentes mais surtout il a énormément d'expérience, de caractère et de charisme. Même s'il a été gravement blessé il y a quelques années, Faouzi peut être un homme de vestiaire important pour cette ASSE en mal de leaders. Qui mieux que lui peut fédérer autour de ce maillot dont il connait si bien la valeur pour être originaire de Montbrison ? Sa venue ne serait que bénéfique à ce groupe. Quand on voit certaines banderoles et le désespoir des supporters, je me dis que c'est un coup qui se tente.

« Un retour qui n'a rien à voir avec celui de Baky Sako »

Alors oui, j'entends certaines critiques disant qu'il fait comme Bakary Sako, qu'il est vieux et prend Saint-Etienne pour un centre de remise en forme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le parallèle est impossible. Déjà, on a pu s'en rendre compte sur 20 minutes face à Grenoble, Faouzi Ghoulam est en forme. A l'époque où l'ASSE a pris Sako, l'équipe cherchait un buteur. On ne peut pas dire que le Malien en était vraiment un. Aujourd'hui, Sainté cherche à résoudre son problème défensif et il est évident que la venue d'un véritable titulaire à gauche n'est pas un luxe. Je reste persuadé qu'il est plus facile de relancer et de réintégrer un défenseur qu'un joueur offensif. En plus, Faouzi Ghoulam a un avantage : avec cette coupure internationale, il a le temps de reprendre le rythme sur la campagne de matchs amicaux avant le déplacement à Annecy.

On ne va pas attendre de Faouzi Ghoulam qu'il marque des buts et fasse gagner l'équipe. En revanche, c'est le genre de personnalité idoine qui peut amener de la discipline et de la rigueur dans ce groupe. Avec le départ d'Yvan Maçon au Paris FC, il y a un besoin qui s'est créé dans les couloirs. Même si Maçon a eu des performances en dents de scie et et qu'il s'est même retrouvé écarté parfois, son départ doit être comblé. A mes yeux, c'est juste une évidence de proposer quelque chose à Faouzi Ghoulam».